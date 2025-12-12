6–8 bufféportioner
Du behöver
- 100 g skalade räkor
- ½ citron, finrivet skal
- 1 dl majonnäs
- Salt
- 4 ägg, kalla hårdkokta
- ¼ ask klippt smörgåskrasse
- ¼ tsk rosépeppar
Tips
Skalade räkor finns att köpa i deli- eller i frysdisken eller i lake. Välj efter kassa och smak, eller köp färska räkor och skala dem själv. Du kan förbereda äggen och röran i god tid, men garnera precis inför serveringen.
Gör så här
- Blanda räkor, citronskal och majonnäs. Smaka av med salt.
- Skala och dela äggen. Lägg räkröran ovanpå ägghalvorna. Garnera med klippt smörgåskrasse och stött rosépeppar.