6–8 bufféportioner

Du behöver

  • 100 g skalade räkor
  • ½ citron, finrivet skal
  • 1 dl majonnäs
  • Salt
  • 4 ägg, kalla hårdkokta
  • ¼ ask klippt smörgåskrasse
  • ¼ tsk rosépeppar

Tips

Skalade räkor finns att köpa i deli- eller i frysdisken eller i lake. Välj efter kassa och smak, eller köp färska räkor och skala dem själv. Du kan förbereda äggen och röran i god tid, men garnera precis inför serveringen.

Gör så här

  1. Blanda räkor, citronskal och majonnäs. Smaka av med salt.
  2. Skala och dela äggen. Lägg räkröran ovanpå ägghalvorna. Garnera med klippt smörgåskrasse och stött rosépeppar.

