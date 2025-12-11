1 sats
Du behöver
- 1 msk mjukt smör
- 75 g socker
- 100 g valnötter
Gör så här
- Smörj ett bakplåtspapper på en plåt med mjukt smör.
- Värm socker och valnötter i en kastrull. Rör med en träslev tills sockret smälter. Så snart valnötterna är täckta av smält, gyllene socker, ta genast kastrullen från värmen.
- Fördela snabbt nötterna på bakplåtspappret med ett par gafflar. När sockermassan har stelnat kan du äta nötterna som snacks eller använda dem som topping på en dessert. Förvara de avsvalnade kanderade valnötterna i en tätslutande burk.