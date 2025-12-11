60 stycken
Du behöver
Kola
- 125 g smör
- 1 burk (400 g) kondenserad mjölk
- 2 msk ljus sirap
- 150 g farinsocker
Fyllning
- 200 g salta jordnötter
- 3 digestivekex
Överdrag
- 300 g mjölkchoklad eller ljusa chokladknappar
Gör så här
- Kola: Lägg smör, kondenserad mjölk, sirap och farinsocker i en tjockbottnad kastrull. Rör under uppvärmning tills sockret har smält utan att det kokar. Sänk värmen. Låt småkoka under omrörning i ca 10 minuter. Lägg en tesked av smeten i ett glas kallt vatten. Om du kan ta upp och rulla kolan till en kula är den klar. Om den löses upp i vattnet behöver den koka lite längre.
- Fyllning: Ta kastrullen från värmen och låt blandningen svalna i 5 minuter. Rör i grovhackade jordnötter och smulade digestivekex. Smörj en rostfri skål med smör och häll ner kolasmeten i den. Låt svalna tills massan fortfarande är ljummen. Rulla den till bollar. Lägg kulorna på plastfolie på en skärbräda eller ett stort fat. Täck och ställ i kylskåp i ett par timmar eller över natten.
- Chokladöverdrag: Hacka chokladen fint (om du använder chokladknappar behöver de inte hackas). Smält 2/3 av chokladen i mikrovågsugn eller över vattenbad. Rör i resten av chokladen tills den är smält. Doppa kulorna i chokladen och lägg tillbaka dem på plastfolien. Låt chokladen stelna. Förvara i lufttäta behållare i kylskåpet.