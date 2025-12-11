8 stycken

Du behöver

  • 125 g smör
  • 1 burk (400 g) kondenserad mjölk
  • 4 msk lakritssirap
  • 150 g farinsocker
  • 1 tsk flingsalt

Pynt

  • Ev lite flingsalt

Gör så här

  1. Kola: Lägg smör, konden­serad mjölk, sirap, farinsocker och flingsalt i en tjockbottnad kastrull. Rör under uppvärmning tills sockret har smält utan att det kokar. Sänk värmen. Låt småkoka under omrörning i ca 10 minuter. Lägg en tesked av smeten i ett glas kallt vatten. Om du kan ta upp och rulla kolan till en kula är den klar. Om den ­löses upp i vattnet behöver den koka lite längre.
  2. Fördela kolasmeten i en form klädd med bakplåtspapper smort med smör, ca 14 cm x 20 cm.
  3. Låt kolan nästan stelna. Skär den i stänger. Strö lite flingsalt över.
  4. Packa in stängerna var för sig i plastfolie och förvara dem i en lufttät behållare i kylskåp.
Godis Julmat Recept