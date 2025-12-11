8 stycken
Du behöver
- 125 g smör
- 1 burk (400 g) kondenserad mjölk
- 4 msk lakritssirap
- 150 g farinsocker
- 1 tsk flingsalt
Pynt
- Ev lite flingsalt
Gör så här
- Kola: Lägg smör, kondenserad mjölk, sirap, farinsocker och flingsalt i en tjockbottnad kastrull. Rör under uppvärmning tills sockret har smält utan att det kokar. Sänk värmen. Låt småkoka under omrörning i ca 10 minuter. Lägg en tesked av smeten i ett glas kallt vatten. Om du kan ta upp och rulla kolan till en kula är den klar. Om den löses upp i vattnet behöver den koka lite längre.
- Fördela kolasmeten i en form klädd med bakplåtspapper smort med smör, ca 14 cm x 20 cm.
- Låt kolan nästan stelna. Skär den i stänger. Strö lite flingsalt över.
- Packa in stängerna var för sig i plastfolie och förvara dem i en lufttät behållare i kylskåp.