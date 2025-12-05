4 portioner

Du behöver

  • 100 g grönkål
  • 1 camembert, ca 250 g
  • 2 msk vit balsamvinäger
  • 1 msk citronsaft
  • 4 msk olivolja
  • Flingsalt och svartpeppar
  • 50 g valnötter
  • 1 msk flytande honung
  • 50 g dadlar, urkärnade och strimlade

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Skär grönkålen i grova bitar. Om den hårda stjälken sitter kvar, skär bort den.
  2. Lägg ut grönkålen på en ugnsplåt och lägg osten i mitten av plåten.
  3. Blanda samman vinäger med citronsaft, olja och krydda med lite salt och peppar.
  4. Ringla ut dressingen över kålen och fördela nötterna. Fördela honung över osten och nötterna.
  5. Ställ in plåten i mitt av ugnen och ugnsbaka i 15 minuter, tills osten är mjuk och krämig och fått lite färg, toppa med dadlar och servera genast med gott bröd.
