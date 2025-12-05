4 portioner
Du behöver
- 100 g grönkål
- 1 camembert, ca 250 g
- 2 msk vit balsamvinäger
- 1 msk citronsaft
- 4 msk olivolja
- Flingsalt och svartpeppar
- 50 g valnötter
- 1 msk flytande honung
- 50 g dadlar, urkärnade och strimlade
Ugn: 200°
Gör så här
- Skär grönkålen i grova bitar. Om den hårda stjälken sitter kvar, skär bort den.
- Lägg ut grönkålen på en ugnsplåt och lägg osten i mitten av plåten.
- Blanda samman vinäger med citronsaft, olja och krydda med lite salt och peppar.
- Ringla ut dressingen över kålen och fördela nötterna. Fördela honung över osten och nötterna.
- Ställ in plåten i mitt av ugnen och ugnsbaka i 15 minuter, tills osten är mjuk och krämig och fått lite färg, toppa med dadlar och servera genast med gott bröd.