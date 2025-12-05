4 portioner
Du behöver
Fänkål med senapskräm
- 1/2 fänkål
- 1 äpple, t ex Ingrid Marie
- ½ dl hovmästarsås
- 2 msk crème fraiche
- Salt och svartpeppar
Till servering
- 4 skivor rågbröd
- 200 g varmrökt lax
- Plockad dill
Gör så här
- Skär fänkålen i tunna skivor och strimla i mindre bitar. Dela, kärna ur och tärna äpplet.
- Tillsätt fänkål och äpple i en bunke tillsammans med hovmästarsås, crème fraiche och krydda med lite salt och peppar.
- Dela bröden i två delar så att du får 8 snittar. Fördela ut fänkålsalladen över bröden och toppa med varmrökt lax och dill.