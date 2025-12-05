4 portioner

Du behöver

Fänkål med senapskräm

  • 1/2 fänkål
  • 1 äpple, t ex Ingrid Marie
  • ½ dl hovmästarsås
  • 2 msk crème fraiche
  • Salt och svartpeppar

Till servering

  • 4 skivor rågbröd
  • 200 g varmrökt lax
  • Plockad dill

Gör så här

  1. Skär fänkålen i tunna skivor och strimla i mindre bitar. Dela, kärna ur och tärna äpplet.
  2. Tillsätt fänkål och äpple i en bunke tillsammans med hovmästarsås, crème fraiche och krydda med lite salt och peppar.
  3. Dela bröden i två delar så att du får 8 snittar. Fördela ut fänkålsalladen över bröden och toppa med varmrökt lax och dill.
