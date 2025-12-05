8–10 bitar
Du behöver
- 1 pinsa, ca 230 gram
- 1 dl crème fraiche
- 1 ½ dl riven lagrad ost, t ex Västerbotten eller cheddar
- 50 gorgonzola
- 50 g grönkål
- 1 päron
- 2 msk citronsaft
- 1 tsk finrivet citronskal
- 3 msk olivolja
- Flingsalt och svartpeppar
- 100 g lufttorkad skinka
Ugn: 250°
Gör så här
- Lägg ut pinsan på en ugnsplåt med bakplåtspapper. Fördela crème fraiche jämnt, men spara några centimeter runt kanten fri från fyllning. Riv över ost och fördela ut gorgonzola i mindre bitar.
- Repa grönkålen fri från den hårda stjälken, om den sitter kvar, och skär i mindre bitar. 3. Fördela grönkålen över pinsan tillsammans med skivat päron. Dressa med citronsaft och finrivet citronskal.
- Ringla över olivolja och krydda med lite salt och peppar. Grädda i mitten av ugnen i ca 5–8 minuter tills pinsan fått fin färg. Toppa med lufttorkad skinka och servera genast.