8–10 bitar

Du behöver

  • 1 pinsa, ca 230 gram
  • 1 dl crème fraiche
  • 1 ½ dl riven lagrad ost, t ex Västerbotten eller cheddar
  • 50 gorgonzola
  • 50 g grönkål
  • 1 päron
  • 2 msk citronsaft
  • 1 tsk finrivet citronskal
  • 3 msk olivolja
  • Flingsalt och svartpeppar
  • 100 g lufttorkad skinka

Ugn: 250°

Gör så här

  1. Lägg ut pinsan på en ugnsplåt med bakplåtspapper. Fördela crème fraiche jämnt, men spara några centimeter runt kanten fri från fyllning. Riv över ost och fördela ut gorgonzola i mindre bitar.
  2. Repa grönkålen fri från den hårda stjälken, om den sitter kvar, och skär i mindre bitar. 3. Fördela grönkålen över pinsan tillsammans med skivat päron. Dressa med citronsaft och finrivet citronskal.
  3. Ringla över olivolja och krydda med lite salt och peppar. Grädda i mitten av ugnen i ca 5–8 minuter tills pinsan fått fin färg. Toppa med lufttorkad skinka och servera genast.
Julmat Pizza Recept