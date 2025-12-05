8–10 bitar
Du behöver
Kakan
- 100 g smör, smält och avsvalnat
- 1 dl gräddfil
- 1/2 apelsin, finrivet skal och pressad saft
- 1/2 tsk äkta vanilj
- 1 msk malen kanel
- 1 tsk malen ingefära
- 1 tsk malen kryddnejlika
- 3 ägg
- 1 dl brunt farin eller ljust muscovadosocker
- 2 dl socker
- 3 dl vetemjöl
- 2 tsk bakpulver
Till formen
- 1–2 msk smör
- 50 g hackad mandel
Garnering
- 2 dl crème fraiche
- 1 dl grädde
- 2 msk florsocker
- 1/2 tsk äkta vanilj
- 1 kuvert saffran, 0,5 g
- 1 clementin, skivad
- 4 fikon i klyftor
- 2–3 msk finhackad mörk choklad
- 1 msk florsocker
Ugn: 175°
Gör så här
- Blanda smöret med gräddfil, pressad apelsinsaft, finrivet apelsinskal och tillsätt kryddorna. Vispa ägg och socker riktigt pösigt med elvisp. Rör ner smörblandningen i äggsmeten. Blanda vetemjöl med bakpulver och rör ner i smeten.
- Smöra en springform, ca 24 cm i diameter, och tillsätt finhackad mandel. Fördela ut smeten och grädda i nedre delen av ugnen i ca 45–50 minuter tills kakan känns torr med en provsticka. Låt svalna.
- Skeda ner crème fraiche i en bunke och tillsätt grädde, florsocker, vanilj och saffran. Vispa samman till en fluffig kräm.
- Toppa med krämen när kakan är helt kall och garnera med clementinskivor, fikon och hackad choklad. Avsluta med att pudra över florsocker.