8–10 bitar

Du behöver

Kakan

  • 100 g smör, smält och avsvalnat
  • 1 dl gräddfil
  • 1/2 apelsin, finrivet skal och pressad saft
  • 1/2 tsk äkta vanilj
  • 1 msk malen kanel
  • 1 tsk malen ingefära
  • 1 tsk malen kryddnejlika
  • 3 ägg
  • 1 dl brunt farin eller ljust muscovadosocker
  • 2 dl socker
  • 3 dl vetemjöl
  • 2 tsk bakpulver

Till formen

  • 1–2 msk smör
  • 50 g hackad mandel

Garnering

  • 2 dl crème fraiche
  • 1 dl grädde
  • 2 msk florsocker
  • 1/2 tsk äkta vanilj
  • 1 kuvert saffran, 0,5 g
  • 1 clementin, skivad
  • 4 fikon i klyftor
  • 2–3 msk finhackad mörk choklad
  • 1 msk florsocker

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Blanda smöret med gräddfil, pressad apelsinsaft, finrivet apelsinskal och tillsätt kryddorna. Vispa ägg och socker riktigt pösigt med elvisp. Rör ner smörblandningen i äggsmeten. Blanda vetemjöl med bakpulver och rör ner i smeten.
  2. Smöra en springform, ca 24 cm i diameter, och tillsätt finhackad mandel. Fördela ut smeten och grädda i nedre delen av ugnen i ca 45–50 minuter tills kakan känns torr med en provsticka. Låt svalna.
  3. Skeda ner crème fraiche i en bunke och tillsätt grädde, florsocker, vanilj och saffran. Vispa samman till en fluffig kräm.
  4. Toppa med krämen när kakan är helt kall och garnera med clementinskivor, fikon och hackad choklad. Avsluta med att pudra över florsocker.
Julmat Kakor & bullar Recept