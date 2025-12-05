4 glas
Du behöver
- 5 dl lingondryck, drickfärdig
- 3 dl rött vin, t ex Cabernet Sauvignon
- 5 cm färsk ingefära
- 1 vaniljstång
- 2 kanelstänger
- ½ dl råsocker
- 1 dl punsch
Till servering
- 1 clementin, skivad
- 1 dl lingon, frysta och tinade
- 1 dl blandade nötter, mandel och russin
Gör så här
- Häll lingondryck och vin i en kastrull. Skär ingefäran i skivor och tillsätt den. Dela vaniljstången och skrapa ner fröna, tillsätt även stången och lägg ner kanel och råsocker.
- Värm drycken och tillsätt punsch, den får inte koka. Dra kastrullen från värmen och låt den stå och mogna i 30 minuter för att alla kryddor skall komma fram.
- Sila bort kryddorna och servera glöggen varm i glas.
- Dekorera med skivad clementin och lingon. Servera med nötter och russin.