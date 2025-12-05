4 glas

Du behöver

  • 5 dl lingondryck, drickfärdig
  • 3 dl rött vin, t ex Cabernet Sauvignon
  • 5 cm färsk ingefära
  • 1 vaniljstång
  • 2 kanelstänger
  • ½ dl råsocker
  • 1 dl punsch

Till servering

  • 1 clementin, skivad
  • 1 dl lingon, frysta och tinade
  • 1 dl blandade nötter, mandel och russin

Gör så här

  1. Häll lingondryck och vin i en kastrull. Skär ingefäran i skivor och tillsätt den. Dela vaniljstången och skrapa ner fröna, tillsätt även stången och lägg ner kanel och råsocker.
  2. Värm drycken och tillsätt punsch, den får inte koka. Dra kastrullen från värmen och låt den stå och mogna i 30 minuter för att alla kryddor skall komma fram.
  3. Sila bort kryddorna och servera glöggen varm i glas.
  4. Dekorera med skivad clementin och lingon. Servera med nötter och russin.
