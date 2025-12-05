4–6 portioner
Du behöver
Pajdeg
- 3 dl vetemjöl
- 125 g smör, kylskåpskallt
- 1 dl riven lagrad ost, t ex Västerbotten
- 2 msk kallt vatten
Fyllning
- 200 g färskost, t ex Philadelphia
- 200 g chèvre
- 1 msk finhackade örter, tex timjan och rosmarin
- Flingsalt och svartpeppar
- 3 färska fikon
- 1 msk flytande honung
- 1 msk plockad rosmarin
Ugn: 200°
Gör så här
- Häll ner mjölet i en bunke och skär smöret i mindre bitar. Nyp ihop mjöl och smör till en smulig massa. Tillsätt riven ost och kallt vatten och blanda snabbt samman till en deg. Plasta degen och lägg in den i kylen att vila i minst 30 minuter.
- Lägg ut ett bakplåtspapper på bakbordet. Kavla ut en centimetertjock rundel och vik en kant runtom. Tänk på att inte kavla för tunt eftersom då kan pajdegen lätt gå sönder. 3. Nagga botten med en gaffel och lägg över pajdegen på en plåt och baka i mitten av ugnen i ca 20–30 minuter tills den fått fin färg och är genomgräddad.
- Tillsätt färskosten i en bunke, smula ner hälften av getosten och tillsätt hackade örter. Krydda med lite salt och peppar. Tänk på att salta sparsamt eftersom osten är salt. Blanda samman till en smidig kräm.
- Lägg över pajskalet på ett fat och ta bort bakplåtspappret när pajskalet har svalnat. Fördela ostkrämen.
- Skär fikonen i skivor och fördela dessa tillsammans med resten av getosten i mindre bitar. Ringla ut honung och garnera med rosmarin. Servera gärna med en liten sallad med bittra blad som rosésallad blandat med krispig sallad och en dressing med balsamvinäger och olivolja.