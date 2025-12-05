4 portioner
Du behöver
- 250 g mascarpone
- 2 msk crème fraiche
- 1 selleristjälk, mycket fint hackad
- 2 msk finriven pepparrot
- Salt och nymald svartpeppar
- Rosépeppar
Gör så här
- Skeda ner mascarpone i en bunke och tillsätt crème fraiche.
- Skölj och strimla sellerin i tunna skivor och hacka fint. Tillsätt till färskosten.
- Blanda ner finriven pepparrot och krydda med lite salt och peppar. Blanda samman till en slät kräm, skeda upp på ett fat eller skål. Toppa med stött rosépeppar och servera tillsammans med pepparkakor.