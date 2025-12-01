Skicka in ditt allra bästa recept!
4 portioner
Du behöver
Pajbotten
- 300 g råriven potatis
- 3 msk rapsolja
- 1 krm salt
- ½ krm peppar
Fyllning
- 300 g kokta rödbetor
- 2 dl crème fraiche
- 2 ägg
- 250 g keso
- ½ dl skuren gräslök
Servering
- Lufttorkad skinka
- Sallad
Ugn: 250°, 175°
Gör så här
- Pajbotten: Blanda riven potatis med olja, salt och peppar och tryck ut i en smord pajform. Grädda i 20 minuter i 250°. Låt svalna något.
- Fyllning: Sänk ugnsvärmen till 175°. Skala och dela rödbetorna i klyftor och lägg dem i pajskalet.
- Vispa ihop crème fraiche, keso och gräslök och häll i formen. Grädda i 30 minuter. Garnera med gräslök och servera med lufttorkad skinka och sallad.