Den här krämiga rödbetpajen är en av Lenas favoriter. Hon gör en pajbotten av råriven potatis och olja, så den goda pajen är dessutom glutenfri.

4 portioner

Du behöver

Pajbotten

300 g råriven potatis

3 msk rapsolja

1 krm salt

½ krm peppar

Fyllning

300 g kokta rödbetor

2 dl crème fraiche

2 ägg

250 g keso

½ dl skuren gräslök

Servering

Lufttorkad skinka

Sallad

Ugn: 250°, 175°

Gör så här