4 portioner

Du behöver

Pajbotten

  • 300 g råriven potatis
  • 3 msk rapsolja
  • 1 krm salt
  • ½ krm peppar

Fyllning

  • 300 g kokta rödbetor
  • 2 dl crème fraiche
  • 2 ägg
  • 250 g keso
  • ½ dl skuren gräslök

Servering

  • Lufttorkad skinka
  • Sallad

Ugn: 250°, 175°

Gör så här

  1. Pajbotten: Blanda riven potatis med olja, salt och peppar och tryck ut i en smord pajform. Grädda i 20 minuter i 250°. Låt svalna något.
  2. Fyllning: Sänk ugnsvärmen till 175°. Skala och dela rödbetorna i klyftor och lägg dem i pajskalet.
  3. Vispa ihop crème fraiche, keso och gräslök och häll i formen. Grädda i 30 minuter. Garnera med gräslök och servera med lufttorkad skinka och sallad.
Glutenfritt Läsarrecept Paj Recept