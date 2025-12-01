4 portioner
Du behöver
- 1 gul lök
- 1 vitlöksklyfta
- 1 knippe färska örter, t ex persilja och basilika
- 1 1/2 dl mjölk
- 4 msk ströbröd
- 1 näve riven parmesan
- 600 g nötfärs
- 1 ägg
- 1 tsk salt
- Nymalen svartpeppar
- Olja till stekning
- 700 g färdig tomatsås
- 100 g mozzarella, riven i bitar
- Pesto
- Örter till garnering
Ugn: 225°
Gör så här
- Skala lök och vitlök och plocka bladen av örtkvistarna. Mixa lök och vitlök med hälften av mjölken i en blender eller med mixerstav. Lägg i örterna och mixa helt kort tills de är hackade. Man kan också riva löken först och blanda med mjölken.
- Lägg blandningen i en skål och tillsätt ströbröd, parmesan, nötfärs, ägg, resten av mjölken, salt och lite nymalen svartpeppar.
- Blanda smeten och forma små köttbullar. Bryn dem i olja i en panna. Häll tomatsåsen i en ugnsfast form och lägg ner köttbullarna.
- Toppa med riven mozzarella och ev lite färska örter. Låt köttbullarna lagas klart i ugnen, i 12–14 minuter. De ska vara helt genomstekta och osten ska vara smält.
- Fördela pesto och örter ovanpå och servera med pasta eller bara till ett gott bröd.