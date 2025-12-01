4 portioner

Du behöver

  • 1 gul lök
  • 1 vitlöksklyfta
  • 1 knippe färska örter, t ex persilja och basilika
  • 1 1/2 dl mjölk
  • 4 msk ströbröd
  • 1 näve riven parmesan
  • 600 g nötfärs
  • 1 ägg
  • 1 tsk salt
  • Nymalen svartpeppar
  • Olja till stekning
  • 700 g färdig tomatsås
  • 100 g mozzarella, riven i bitar
  • Pesto
  • Örter till garnering

Ugn: 225°

Gör så här

  1. Skala lök och vitlök och plocka bladen av örtkvistarna. Mixa lök och vitlök med hälften av mjölken i en blender eller med mixerstav. Lägg i örterna och mixa helt kort tills de är hackade. Man kan också riva löken först och blanda med mjölken.
  2. Lägg blandningen i en skål och tillsätt ströbröd, parmesan, nötfärs, ägg, resten av mjölken, salt och lite nymalen svartpeppar.
  3. Blanda smeten och forma små köttbullar. Bryn dem i olja i en panna. Häll tomatsåsen i en ugnsfast form och lägg ner köttbullarna.
  4. Toppa med riven mozzarella och ev lite färska örter. Låt köttbullarna lagas klart i ugnen, i 12–14 minuter. De ska vara helt genomstekta och osten ska vara smält.
  5. Fördela pesto och örter ovanpå och servera med pasta eller bara till ett gott bröd.