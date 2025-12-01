4 portioner

Du behöver

  • 4 kycklingfiléer
  • ½ dl vatten
  • 1 gul lök
  • 2 msk olja
  • 1 1/2 msk gul curry
  • 1 tsk gurkmeja (valfritt)
  • 8 dl kycklingbuljong
  • 2 dl kokosmjölk
  • 3 msk mango chutney
  • Ev majsstärkelse
  • 1 färsk mango, tärnad
  • 1/4 knippe koriander till garnering
  • Salt och peppar

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Lägg kycklingfiléerna i en ugnsfast form med vattnet och täck med lock eller med folie.
  2. Baka i ugnen i ca 20 minuter, tills kycklingfiléerna är genomlagade. Låt dem vila lite och skär dem sedan i bitar.
  3. Skala och hacka löken. Hetta upp oljan i en gryta, tillsätt curry och gurkmeja och rör om tills det doftar. Tillsätt lök och fräs i några minuter på måttlig värme tills löken är genomskinlig. Tillsätt kycklingbuljong, kokosmjölk och mango chutney, koka upp och låt puttra försiktigt i 10 minuter. Om så behövs, red med lite majsstärkelse.
  4. Krydda med salt och peppar. Vänd till sist i kycklingen. Skala mangon och skär den i tärningar. Hacka koriandern grovt. Toppa grytan med koriander och mangotärningar och servera grytan med ris.
