4 portioner
Du behöver
- 2 vitlöksklyftor
- ½ knippe bladpersilja
- 2 skivor dagsgammalt rivet bröd, eller motsvarande mängd ströbröd
- 100 g rumsvarmt smör
- 2 msk pinjenötter
- 4 portionsbitar lax
- Salt och peppar
Fänkålssallad
- 1 stor fänkål eller 2 små
- 2 äpplen
- 2 nävar späda salladsblad
- 2 msk pumpafrön
- 3 msk olivolja
- 1 citron
- Salt och peppar
Ugn: 200°
Gör så här
- Halvera fänkålen till salladen och skär den fint. Kärna ur och skär äpplena i tunna båtar. Vänd äpple och fänkål med salladsblad, pumpafrön, olivolja, citronsaft, salt och peppar.
- Skala och pressa vitlöken och plocka bladen av persiljan. Blanda med rivet bröd och rör sedan ner det i det mjuka smöret tillsammans med hälften av pinjenötterna. Krydda med salt och peppar.
- Lägg laxbitarna i en ugnsfast form, toppa med smörblandningen och resten av pinjenötterna. Baka i ugnen i 10–12 minuter, tills laxen precis är genomstekt. Stektiden kan variera beroende på hur tjocka laxbitarna är.
- Servera laxen med fänkålssallad och kanske någon potatis.