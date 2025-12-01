4 portioner

Du behöver

  • 2 vitlöksklyftor
  • ½ knippe bladpersilja
  • 2 skivor dagsgammalt rivet bröd, eller motsvarande mängd ströbröd
  • 100 g rumsvarmt smör
  • 2 msk pinjenötter
  • 4 portionsbitar lax
  • Salt och peppar

Fänkålssallad

  • 1 stor fänkål eller 2 små
  • 2 äpplen
  • 2 nävar späda salladsblad
  • 2 msk pumpafrön
  • 3 msk olivolja
  • 1 citron
  • Salt och peppar

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Halvera fänkålen till salladen och skär den fint. Kärna ur och skär äpplena i tunna båtar. Vänd äpple och fänkål med salladsblad, pumpafrön, olivolja, citronsaft, salt och peppar.
  2. Skala och pressa vitlöken och plocka bladen av persiljan. Blanda med rivet bröd och rör sedan ner det i det mjuka smöret tillsammans med hälften av pinjenötterna. Krydda med salt och peppar.
  3. Lägg laxbitarna i en ugnsfast form, toppa med smörblandningen och resten av pinjenötterna. Baka i ugnen i 10–12 minuter, tills laxen precis är genomstekt. Stektiden kan variera beroende på hur tjocka laxbitarna är.
  4. Servera laxen med fänkålssallad och kanske någon potatis.
