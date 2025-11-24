12 stycken
Du behöver
- 1 g saffran
- Saften av 1 citron, ½ dl
- 150 g smör, rumsvarmt
- 1 dl strösocker
- 2 ägg
- 2 dl vetemjöl
- 1 tsk bakpulver
- 200 g mandelmassa
Topping
- Mandelspån
- Russin
Ugn: 175°
Gör så här
- Blanda saffran och citronsaft i en skål. Vispa smör och socker smidigt med elvisp. Vispa i ett ägg i taget.
- Blanda mjöl och bakpulver och rör i tillsammans med citronsaften med saffran.
- Riv mandelmassan grovt och rör ner i smeten. Sätt pappersformar i ett muffinsbleck och fördela sme-ten i formarna. Strö över mandelspån och russin.
- Grädda mitt i ugnen i ca 20 minuter.