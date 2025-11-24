12 stycken

Du behöver

  • 1 g saffran
  • Saften av 1 citron, ½ dl
  • 150 g smör, rumsvarmt
  • 1 dl strösocker
  • 2 ägg
  • 2 dl vetemjöl
  • 1 tsk bakpulver
  • 200 g mandelmassa

Topping

  • Mandelspån
  • Russin

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Blanda saffran och citronsaft i en skål. Vispa smör och socker smidigt med elvisp. Vispa i ett ägg i taget.
  2. Blanda mjöl och bakpulver och rör i tillsammans med citronsaften med saffran.
  3. Riv mandelmassan grovt och rör ner i smeten. Sätt pappersformar i ett muffinsbleck och fördela sme-ten i formarna. Strö över mandelspån och russin.
  4. Grädda mitt i ugnen i ca 20 minuter.
