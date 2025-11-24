20 stycken

Du behöver

  • ½ g saffran
  • 1 tsk hett vatten
  • 200 g smör, rumsvarmt
  • 1 dl strösocker
  • 1 msk vaniljsocker
  • 4 dl vetemjöl

Garnera med

  • Rörsocker

Ugn: 175°

Gör så här

  1. Blanda saffran med hett vatten och låt stå i 10 minuter. Rör smör, socker och vaniljsocker smidigt.
  2. Tillsätt först saffran och sedan mjöl och arbeta samman till en deg. Forma degen till två rullar, 4 cm i diameter. Rulla dem i rörsocker och låt vila i kylen i 1 timme.
  3. Skär rullarna i skivor, 1/2 cm tjocka. Lägg dem på plåt med bakplåtspapper och grädda mitt i ugnen i 10 minuter.
