20 stycken
Du behöver
- ½ g saffran
- 1 tsk hett vatten
- 200 g smör, rumsvarmt
- 1 dl strösocker
- 1 msk vaniljsocker
- 4 dl vetemjöl
Garnera med
- Rörsocker
Ugn: 175°
Gör så här
- Blanda saffran med hett vatten och låt stå i 10 minuter. Rör smör, socker och vaniljsocker smidigt.
- Tillsätt först saffran och sedan mjöl och arbeta samman till en deg. Forma degen till två rullar, 4 cm i diameter. Rulla dem i rörsocker och låt vila i kylen i 1 timme.
- Skär rullarna i skivor, 1/2 cm tjocka. Lägg dem på plåt med bakplåtspapper och grädda mitt i ugnen i 10 minuter.