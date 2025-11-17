4 portioner
Du behöver
- 2 gula lökar
- 3 klyftor vitlök
- 300 g morötter
- ½ stor rotselleri eller 1 liten
- 1 färsk röd chili
- 2 msk gul curry
- Olja till stekning
- 1 ¼ liter kycklingbuljong
- 1 tsk gurkmeja
- 2 ½ dl matlagningsgrädde
- Salt och peppar
Vitlökskrutonger
- 1 vitlöksklyfta
- 3–4 kvistar bladpersilja
- 75 ml olivolja
- Salt och peppar
- 3–4 skivor ljust bröd
Ugn: 200°
Gör så här
- Skala och hacka lök och vitlök. Skala rotfrukterna och skär dem i grova tärningar. Skölj och skär chilifrukten i småbitar.
- Fräs curryn i olja i en stor kastrull. Tillsätt lök och vitlök och låt det steka med på svag värme tills löken är genomskinlig. Lägg i rotfrukter och chili, och häll på buljong och gurkmeja.
- Låt grytan koka upp och sjud sedan i cirka 20 minuter, tills grönsakerna är mjuka. Tillsätt grädden och mixa soppan. Smaka av med salt och peppar.
- Vitlökskrutonger: Krossa vitlöksklyftan och hacka persiljan fint. Blanda med olivolja, salt och peppar. Skär brödet i tärningar och vänd dem i olivoljeblandningen. Fördela krutongerna på en plåt täckt med bakplåtspapper. Rosta i ugnen i 10 minuter, tills de är gyllene och spröda.
- Häll upp soppa i djupa tallrikar och toppa med vitlökskrutonger och eventuellt lite hackad persilja.