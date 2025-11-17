4 portioner

Du behöver

  • 2 gula lökar
  • 3 klyftor vitlök
  • 300 g morötter
  • ½ stor rotselleri eller 1 liten
  • 1 färsk röd chili
  • 2 msk gul curry
  • Olja till stekning
  • 1 ¼ liter kycklingbuljong
  • 1 tsk gurkmeja
  • 2 ½ dl matlagningsgrädde
  • Salt och peppar

Vitlökskrutonger

  • 1 vitlöksklyfta
  • 3–4 kvistar bladpersilja
  • 75 ml olivolja
  • Salt och peppar
  • 3–4 skivor ljust bröd

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Skala och hacka lök och vitlök. Skala rotfrukterna och skär dem i grova tärningar. Skölj och skär chilifrukten i småbitar.
  2. Fräs curryn i olja i en stor kastrull. Tillsätt lök och vitlök och låt det steka med på svag värme tills löken är genomskinlig. Lägg i rotfrukter och chili, och häll på buljong och gurkmeja.
  3. Låt grytan koka upp och sjud sedan i cirka 20 minuter, tills grönsakerna är mjuka. Tillsätt grädden och mixa soppan. Smaka av med salt och peppar.
  4. Vitlökskrutonger: Krossa vitlöksklyftan och hacka persiljan fint. Blanda med olivolja, salt och peppar. Skär brödet i tärningar och vänd dem i olivoljeblandningen. Fördela krutongerna på en plåt täckt med bakplåtspapper. Rosta i ugnen i 10 minuter, tills de är gyllene och spröda.
  5. Häll upp soppa i djupa tallrikar och toppa med vitlöks­krutonger och eventuellt lite hackad persilja.
Recept Soppa