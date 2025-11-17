4 portioner
Du behöver
- 2 små gula lökar
- 3 vitlöksklyftor
- 1 bakpotatis
- 1 mellanstort blomkålshuvud
- 25 g smör
- 1 1/4 liter kycklingbuljong
- 2–3 kvistar färsk timjan + lite till dekoration
- 75 g grönmögelost + lite till dekoration
- Salt och peppar
Gör så här
- Skala och hacka lök och vitlök. Skala potatisen och skär den i bitar. Skär blomkålen i buketter.
- Smält smöret i en gryta och stek lök, vitlök och potatis på svag värme tills löken är genomskinlig. Tillsätt kycklingbuljong och timjan och koka upp. Låt sjuda i 10 minuter.
- Lägg i blomkålen och koka tills den och potatisen är mjuk. Ta upp timjankvistarna om de är grova. Mixa soppan och smula ner osten, rör så den smälter. Smaka till sist av med salt och peppar. Toppa med timjan och extra ost vid servering. Servera med ett gott bröd.