30 bitar

Du behöver

  • 200 g sötmandel
  • 5 dl florsocker
  • 5 äggvitor
  • 2 droppar bittermandelolja

Smörkräm

  • 200 g smör, rumsvarmt
  • 2 dl florsocker
  • 2 äggulor
  • 1 tsk vaniljsocker
  • 2 msk kakao

Ugn: 200°

Gör så här

  1. Mal mandeln i mandelkvarn och blanda den med siktat florsocker.
  2. Vispa äggvitorna till hårt skum och blanda ner bittermandelolja och mandelsockret.
  3. Klicka eller spritsa ut smeten, cirka 2 teskedar per kaka, på plåt med bakplåtspapper. Grädda strax under mitten i 10 minuter. Låt svalna på plåten.
  4. Smörkräm: Vispa smör och florsocker smidigt. Rör i äggulor, vaniljsocker och kakao. Lägg ihop kakorna med smörkräm mellan.
