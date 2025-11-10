30 bitar
Du behöver
- 200 g sötmandel
- 5 dl florsocker
- 5 äggvitor
- 2 droppar bittermandelolja
Smörkräm
- 200 g smör, rumsvarmt
- 2 dl florsocker
- 2 äggulor
- 1 tsk vaniljsocker
- 2 msk kakao
Ugn: 200°
Gör så här
- Mal mandeln i mandelkvarn och blanda den med siktat florsocker.
- Vispa äggvitorna till hårt skum och blanda ner bittermandelolja och mandelsockret.
- Klicka eller spritsa ut smeten, cirka 2 teskedar per kaka, på plåt med bakplåtspapper. Grädda strax under mitten i 10 minuter. Låt svalna på plåten.
- Smörkräm: Vispa smör och florsocker smidigt. Rör i äggulor, vaniljsocker och kakao. Lägg ihop kakorna med smörkräm mellan.