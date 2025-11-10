8 bitar

Du behöver

  • 150 g smör
  • 3 ägg
  • 2 dl strösocker
  • 3 ¼ dl mandelmjöl
  • ¾ tsk bakpulver
  • 1 tsk vaniljsocker
  • 1 krm flingsalt

Maräng

  • 2 äggvitor
  • 3 msk vatten
  • 1 ¼ dl strösocker
  • Citronmeliss

Ugn: 150°

Gör så här

  1. Bryn smöret under omrörning tills det börjar dofta nötigt. Låt svalna något.
  2. Vispa ägg och socker pösigt. Blanda mandelmjöl, bakpulver och vaniljsocker och vänd ner i smeten. Rör ner smör och flingsalt.
  3. Kläm fast ett bakplåtspapper i botten på en form, 24 cm i diameter. Smörj formen och häll i smeten.
  4. Grädda i nedre delen av ugnen i 50 minuter. Låt kakan svalna.
  5. Maräng: Lägg ägg-vitorna i en vispskål. Koka vatten och socker tills temperaturen är ca 110°. Börja vispa äggvitorna till ett fast skum. När sockerlagen nått 121° hälls den ner i äggvitevispet under vispning. Vispa sedan på medelhastighet tills marängen svalnat, cirka 10 minuter.
  6. Häll marängen i en spritspåse och spritsa på kakan. Bränn av med en gasbrännare och strö på lite citronmeliss.
