8 bitar
Du behöver
- 150 g smör
- 3 ägg
- 2 dl strösocker
- 3 ¼ dl mandelmjöl
- ¾ tsk bakpulver
- 1 tsk vaniljsocker
- 1 krm flingsalt
Maräng
- 2 äggvitor
- 3 msk vatten
- 1 ¼ dl strösocker
- Citronmeliss
Ugn: 150°
Gör så här
- Bryn smöret under omrörning tills det börjar dofta nötigt. Låt svalna något.
- Vispa ägg och socker pösigt. Blanda mandelmjöl, bakpulver och vaniljsocker och vänd ner i smeten. Rör ner smör och flingsalt.
- Kläm fast ett bakplåtspapper i botten på en form, 24 cm i diameter. Smörj formen och häll i smeten.
- Grädda i nedre delen av ugnen i 50 minuter. Låt kakan svalna.
- Maräng: Lägg ägg-vitorna i en vispskål. Koka vatten och socker tills temperaturen är ca 110°. Börja vispa äggvitorna till ett fast skum. När sockerlagen nått 121° hälls den ner i äggvitevispet under vispning. Vispa sedan på medelhastighet tills marängen svalnat, cirka 10 minuter.
- Häll marängen i en spritspåse och spritsa på kakan. Bränn av med en gasbrännare och strö på lite citronmeliss.