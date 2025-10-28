6 bufféportioner
Du behöver
- 2 ½ dl risoni
- 1/2 squash
- 1 paprika
- 1 rödlök
- 1 vitlöksklyfta
- 200 g halloumi
- Olivolja att steka i
- 100 g serranoskinka eller annan skinka
- Någon näve salladsblad
- 1 dl finhackad bladpersilja
Dressing
- 3 msk olivolja
- 1 msk vitvinsvinäger
- 2 tsk dijonsenap
- Salt och peppar
Servering
- Bröd
Gör så här
- Koka risoni enligt anvisning på paketet. Låt den svalna.
- Skär squashen i tärningar och paprikan i bitar. Hacka rödlöken och riv eller pressa vitlöken. Skär halloumin i tärningar.
- Stek squash, paprika, rödlök och vitlök i olivolja i en stekpanna, stek i omgångar och lägg det åt sidan allteftersom. Grönsakerna ska bli mjuka.
- Stek halloumin i samma stekpanna. Skär serranoskinkan i strimlor.
- Blanda risoni, de stekta grönsakerna, serrano, salladsblad och bladpersilja i en skål.
- Blanda olivolja, vitvinsvinäger, dijonsenap, salt och peppar till en dressing i en burk, häll dressingen över salladen och blanda. Servera pastasalladen med ett bröd.