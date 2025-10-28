6 bufféportioner

Du behöver

  • 2 ½ dl risoni
  • 1/2 squash
  • 1 paprika
  • 1 rödlök
  • 1 vitlöksklyfta
  • 200 g halloumi
  • Olivolja att steka i
  • 100 g serranoskinka eller annan skinka
  • Någon näve salladsblad
  • 1 dl finhackad bladpersilja

Dressing

  • 3 msk olivolja
  • 1 msk vitvinsvinäger
  • 2 tsk dijonsenap
  • Salt och peppar

Servering

  • Bröd

Gör så här

  1. Koka risoni enligt anvisning på paketet. Låt den svalna.
  2. Skär squashen i tärningar och paprikan i bitar. Hacka rödlöken och riv eller pressa vitlöken. Skär halloumin i tärningar.
  3. Stek squash, paprika, rödlök och vitlök i olivolja i en stekpanna, stek i omgångar och lägg det åt sidan allteftersom. Grönsakerna ska bli mjuka.
  4. Stek halloumin i samma stekpanna. Skär serranoskinkan i strimlor.
  5. Blanda risoni, de stekta grönsakerna, serrano, salladsblad och bladpersilja i en skål.
  6. Blanda olivolja, vitvinsvinäger, dijonsenap, salt och peppar till en dressing i en burk, häll dressingen över salladen och blanda. Servera pastasalladen med ett bröd.
Pasta Recept Sallad