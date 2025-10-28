6 bufféportioner
Du behöver
Plommonkompott
- 500 g plommon, gärna svenska
- 1 dl strösocker (eventuellt mer)
- Finrivet skal från 1/2 citron
- 4 dl vispgrädde
- Ca ½ påse mandelbiskvier
Garnering
- Finrivet citronskal
Ta med på utflykt och fixa på plats!
Om du vill servera desserten på utflykt är det är lättast att ta med kompotten, grädden och biskvierna i var sin låda och sedan när du är på plats lägga upp desserten i 6 glas eller muggar.
Gör så här
- Kärna ur plommonen och dela fruktköttet i bitar.
- Lägg plommon och socker i en gryta. Låt kompotten småkoka i 10 minuter, låt den svalna. Smaka dig fram till hur mycket socker det ska vara i kompotten, sötman i plommonen varierar.
- Tillsätt citronskalet till kompotten och blanda.
- Vispa vispgrädden i en bunke. Varva plommonkompott, vispgrädde och mandelbiskvier i 6 dricksglas eller muggar. Avsluta med mandelbiskvier och finrivet citronskal.