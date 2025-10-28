6 bufféportioner

Du behöver

Plommonkompott

  • 500 g plommon, gärna svenska
  • 1 dl strösocker (eventuellt mer)
  • Finrivet skal från 1/2 citron
  • 4 dl vispgrädde
  • Ca ½ påse mandelbiskvier

Garnering

  • Finrivet citronskal

Ta med på utflykt och fixa på plats!

Om du vill servera desserten på utflykt är det är lättast att ta med kompotten, grädden och biskvierna i var sin låda och sedan när du är på plats lägga upp desserten i 6 glas eller muggar.

Gör så här

  1. Kärna ur plommonen och dela fruktköttet i bitar.
  2. Lägg plommon och socker i en gryta. Låt kompotten småkoka i 10 minuter, låt den svalna. Smaka dig fram till hur mycket socker det ska vara i kompotten, sötman i plommonen varierar.
  3. Tillsätt citronskalet till kompotten och blanda.
  4. Vispa vispgrädden i en bunke. Varva plommonkompott, vispgrädde och mandelbiskvier i 6 dricksglas eller muggar. Avsluta med mandelbiskvier och finrivet citronskal.
Dessert Recept