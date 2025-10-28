8 små pizzor

Du behöver

Pizzadeg

  • 1/8 paket jäst
  • 1 1/4 dl kallt vatten
  • 1 msk rapsolja
  • ½ tsk strösocker
  • 2 krm salt
  • 3 1/2 dl vetemjöl

Tomatsås

  • 1 1/2 dl krossade tomater
  • ½ tsk torkad oregano
  • Salt och peppar

Hemgjord pesto

  • 25 g pinjenötter
  • ½ kruka basilika
  • ½ dl olivolja
  • 1 dl finriven parmesan
  • Örtsalt eller vanligt salt

Fyllning

  • 100 g färsk salsiccia
  • 1 mozzarella

Tomatsallad

  • 150 g småtomater
  • Några finhackade basilikablad
  • Olivolja att ringla över
  • Salt

Ugn: 250°

Gör så här

  1. Smula jästen i en bunke. Tillsätt vattnet och rör så att jästen löser sig. Tillsätt rapsolja, socker, salt och drygt 3 dl vetemjöl.
  2. Arbeta ihop till en kladdfri deg. Låt degen jäsa övertäckt av en bakduk i ca 30 minuter.
  3. Blanda krossade tomater, oregano, salt och peppar i en bunke.
  4. Stöt pinjenötterna i en mortel, tillsätt basilikabladen och stöt dem också. Rör ner olivolja, parmesan och örtsalt.
  5. Skär en skåra i salsiccian och ta ur innehållet Lägg märke till att det ska vara färsk (rå) salsiccia. Riv mozzarellan grovt på ett rivjärn.
  6. Ta upp degen på ett mjölat bakbord. Knåda den något. Rulla ut degen till en rulle och dela den i 8 bitar. Forma en boll av varje degbit och kavla ut den till en rundel som mäter ca 10 cm.
  7. Lägg dem på en bakpappersklädd plåt. Bred på lite tomatsås. Toppa med en klick pesto, salsiccia och mozzarella. Grädda pizzorna i mitten av ugnen i ca 12 minuter, osten ska få fin färg.
  8. Dela tomaterna i tjocka skivor och lägg dem i en skål. Rör ner de hackade basilikabladen. Ringla över olivolja och strö på salt. Garnera pizzorna med färsk basilika, servera dem med tomatsalladen.
