8 små pizzor
Du behöver
Pizzadeg
- 1/8 paket jäst
- 1 1/4 dl kallt vatten
- 1 msk rapsolja
- ½ tsk strösocker
- 2 krm salt
- 3 1/2 dl vetemjöl
Tomatsås
- 1 1/2 dl krossade tomater
- ½ tsk torkad oregano
- Salt och peppar
Hemgjord pesto
- 25 g pinjenötter
- ½ kruka basilika
- ½ dl olivolja
- 1 dl finriven parmesan
- Örtsalt eller vanligt salt
Fyllning
- 100 g färsk salsiccia
- 1 mozzarella
Tomatsallad
- 150 g småtomater
- Några finhackade basilikablad
- Olivolja att ringla över
- Salt
Ugn: 250°
Gör så här
- Smula jästen i en bunke. Tillsätt vattnet och rör så att jästen löser sig. Tillsätt rapsolja, socker, salt och drygt 3 dl vetemjöl.
- Arbeta ihop till en kladdfri deg. Låt degen jäsa övertäckt av en bakduk i ca 30 minuter.
- Blanda krossade tomater, oregano, salt och peppar i en bunke.
- Stöt pinjenötterna i en mortel, tillsätt basilikabladen och stöt dem också. Rör ner olivolja, parmesan och örtsalt.
- Skär en skåra i salsiccian och ta ur innehållet Lägg märke till att det ska vara färsk (rå) salsiccia. Riv mozzarellan grovt på ett rivjärn.
- Ta upp degen på ett mjölat bakbord. Knåda den något. Rulla ut degen till en rulle och dela den i 8 bitar. Forma en boll av varje degbit och kavla ut den till en rundel som mäter ca 10 cm.
- Lägg dem på en bakpappersklädd plåt. Bred på lite tomatsås. Toppa med en klick pesto, salsiccia och mozzarella. Grädda pizzorna i mitten av ugnen i ca 12 minuter, osten ska få fin färg.
- Dela tomaterna i tjocka skivor och lägg dem i en skål. Rör ner de hackade basilikabladen. Ringla över olivolja och strö på salt. Garnera pizzorna med färsk basilika, servera dem med tomatsalladen.