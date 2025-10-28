8 piroger
Du behöver
- ½ paket jäst
- 2 ½ dl mjölk
- ½ dl smör- och rapsolja
- ½ tsk salt
- Drygt 6 ½ dl vetemjöl
- Rapsolja
Squash- och champinjonröra
- ½ gul lök
- 2 vitlöksklyftor
- 300 g squash
- 100 g champinjoner
- Olivolja att steka i
- 3 dl krossade tomater
- ¾ grönsaksbuljongtärning
- 1 ½ msk tomatpuré
- 1 msk rött vin eller rött matlagningsvin
- 2 lagerblad
- En nypa socker
- Salt
- 2 dl riven ost, gärna lagrad
Pensling
- 1 ägg
- 2 tsk kallt vatten
- En nypa salt
Ugn: 225°
Klara i frysen
Pirogerna går utmärkt att frysa! Om du vill ha dem som matsäck på utflykt kan du göra dem några dagar innan och ta upp dem ur frysen samma dag som de ska serveras.
Gör så här
- Börja med squash- och champinjonröran så att den hinner kallna något. Hacka löken och riv eller pressa vitlöken. Skär squashen i tärningar. Skär champinjonerna i små bitar.
- Stek all lök i olivolja i en stekpanna, löken ska bli mjuk och glansig. Lägg över löken i en kastrull. Stek squash och champinjoner i omgångar i olivolja i samma stekpanna. Lägg över grönsakerna i kastrullen.
- Tillsätt krossade tomater, buljongtärning, tomatpuré, rött vin och lagerblad. Låt grytan småkoka i 30 minuter. Rör då och då. Smaka av med socker och salt. Släng lagerbladen och låt röran kallna.
- Smula jästen i en bunke. Värm mjölk och smör- och rapsolja så att den är fingervarm i en liten kastrull. Häll degvätskan över jästen och rör så att jästen löser sig.
- Tillsätt salt och det mesta av vetemjölet, arbeta ihop till en kladdfri deg. Låt degen jäsa övertäckt i 30 minuter.
- Ta upp degen på ett mjölat bakbord och knåda den något. Dela den i 8 jämnstora bitar. Rulla varje till en boll och kavla ut den till en rundel som mäter ca 14 cm i diameter.
- Lägg en klick av squash- och champinjonröran på varje rundel. Bred ut röran med baksidan av en sked, spara en kant runtom som mäter 2 cm. Vik upp och nyp ihop degkanten så att det blir en pirog.
- Strö på lite riven ost. Låt pirogerna jäsa övertäckta på bakpappersklädda plåtar i 20–30 minuter.
- Vispa ihop ägg, vatten och salt i ett glas. Pensla kanterna med ägget, grädda i mitten av ugnen i ca 12 minuter. Låt pirogerna svalna på ett galler.