6 bufféportioner

Du behöver

  • 1 gul lök
  • 2 vitlöksklyftor
  • 500 g morötter
  • olivolja att steka i
  • 1 burk krossade tomater
  • 7–8 dl kallt vatten
  • 2 grönsaksbuljongtärningar
  • 1 tsk torkad basilika
  • 2 dl crème fraiche
  • En nypa socker
  • Salt

Krutonger

  • 3 skivor surdegsbröd
  • Olivolja att steka i

Stekta solrosfrön

  • 1 dl solrosfrön
  • Lite rapsolja

Färdiga frön

I stället för att steka solrosfrön kan du köpa rostade solrosfrön i påse.

Gör så här

  1. Hacka löken och riv eller pressa vitlöken. Skala och skär morötterna i slantar. Stek all lök i olivolja i en gryta. Löken ska bli mjuk och glansig.
  2. Tillsätt morötter, krossade tomater, 7 dl vatten och buljongtärningar. Låt soppan koka under lock tills morötterna är mjuka, det tar ca 30 minuter. Kör soppan slät med en stavmixer.
  3. Rör ner basilika och crème fraiche. Låt soppan bli ordentligt varm. Smaka av med socker och eventuellt salt. Om soppan är tjock, tillsätt mer vatten.
  4. Skär brödskivorna i tärningar, stek dem i rikligt med olivolja i en stekpanna. Stek solrosfrön i lite rapsolja i en stekpanna, stek dem försiktigt så att de inte får för mycket färg.
  5. Servera soppan med krutonger och solrosfrön.
Recept Soppa