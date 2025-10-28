6 bufféportioner
Du behöver
- 1 gul lök
- 2 vitlöksklyftor
- 500 g morötter
- olivolja att steka i
- 1 burk krossade tomater
- 7–8 dl kallt vatten
- 2 grönsaksbuljongtärningar
- 1 tsk torkad basilika
- 2 dl crème fraiche
- En nypa socker
- Salt
Krutonger
- 3 skivor surdegsbröd
- Olivolja att steka i
Stekta solrosfrön
- 1 dl solrosfrön
- Lite rapsolja
Färdiga frön
I stället för att steka solrosfrön kan du köpa rostade solrosfrön i påse.
Gör så här
- Hacka löken och riv eller pressa vitlöken. Skala och skär morötterna i slantar. Stek all lök i olivolja i en gryta. Löken ska bli mjuk och glansig.
- Tillsätt morötter, krossade tomater, 7 dl vatten och buljongtärningar. Låt soppan koka under lock tills morötterna är mjuka, det tar ca 30 minuter. Kör soppan slät med en stavmixer.
- Rör ner basilika och crème fraiche. Låt soppan bli ordentligt varm. Smaka av med socker och eventuellt salt. Om soppan är tjock, tillsätt mer vatten.
- Skär brödskivorna i tärningar, stek dem i rikligt med olivolja i en stekpanna. Stek solrosfrön i lite rapsolja i en stekpanna, stek dem försiktigt så att de inte får för mycket färg.
- Servera soppan med krutonger och solrosfrön.