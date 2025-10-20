Fler av Louise Hoffstens recept
3-4 portioner
Du behöver
- ½ gurka
- Salt
- 2 dl grekisk yoghurt, 10 %
- 1–3 vitlöksklyftor, rivna
- 1–2 msk fin olivolja + extra
Servering
- Ev färsk mynta
- Ev kalamataoliver
Gör så här
- Skala gurkan lite slarvigt. Riv den grovt och strö över lite salt. Låt ligga i 20 minuter så att vätskan dras ut. Pressa sedan ut så mycket vätska som möjligt. Går enklast i en sil.
- Blanda yoghurten med gurkan. Riv i en vitlöksklyfta i taget. Ringla över olivolja och smaka av om du vill ha mer vitlök.
- Låt gärna stå och samla smak i kylen en stund.
- Ringla över lite extra olivolja. Dekorera eventuellt med färsk mynta och kanske några svarta oliver inför serveringen.