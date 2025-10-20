Fler av Louise Hoffstens recept
4 portioner
Du behöver
- 500 g lammfärs (eller blandfärs)
- 1 gul lök, riktigt finhackad
- 1 tsk salt
- 2 msk tomatpuré
- 2 msk torkad oregano
- 2 tsk spiskummin
- 1 ägg
- 3 vitlöksklyftor, rivna
- 1 dl finhackad bladpersilja
- Smör & olivolja
- Nymalen svartpeppar
Servering
- Citronklyftor
- Klyftpotatis
Louise klyftpotatis på grekiskt vis
Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta potatis och skär i klyftor. Lägg klyftorna i en långpanna och tillsätt vitlök, citronsaft, oregano och spiskummin. Ringla över generöst med olivolja. Salta och peppra och blanda väl. Tillaga i ugnen cirka 45 minuter eller tills potatisen fått fin färg och är färdig. Rör om då och då.
Gör så här
- Lägg färsen i en rymlig bunke och tillsätt lök, salt, tomatpuré, oregano, spiskummin, ägg, vitlök och persilja. Peppra väl från kvarn.
- Fukta händerna och forma till små biffar.
- Plasta och ställ in i kylen medan du fixar tillbehören.
- Hetta upp smör och olja i en rymlig stekpanna och stek på medelvärme tills biffarna får fin färg runtom och är genomstekta, i cirka 10 minuter.
- Servera med citronklyftor. Tzatziki, klyftpotatis och sallad är också gott till.