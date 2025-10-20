Louise klyftpotatis på grekiskt vis

Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta potatis och skär i klyftor. Lägg klyftorna i en långpanna och tillsätt vitlök, citronsaft, oregano och spiskummin. Ringla över generöst med olivolja. Salta och peppra och blanda väl. Tillaga i ugnen cirka 45 minuter eller tills potatisen fått fin färg och är färdig. Rör om då och då.