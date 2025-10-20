Fler av Louise Hoffstens recept

4 portioner

Du behöver

  • 500 g lammfärs (eller blandfärs)
  • 1 gul lök, riktigt finhackad
  • 1 tsk salt
  • 2 msk tomatpuré
  • 2 msk torkad oregano
  • 2 tsk spiskummin
  • 1 ägg
  • 3 vitlöksklyftor, rivna
  • 1 dl finhackad bladpersilja
  • Smör & olivolja
  • Nymalen svartpeppar

Servering

  • Citronklyftor
  • Klyftpotatis

Louise klyftpotatis på grekiskt vis

Sätt ugnen på 225 grader. Tvätta potatis och skär i klyftor. Lägg klyftorna i en långpanna och tillsätt vitlök, citronsaft, oregano och spiskummin. Ringla över generöst med olivolja. Salta och peppra och blanda väl. Tillaga i ugnen cirka 45 minuter eller tills potatisen fått fin färg och är färdig. Rör om då och då.

Gör så här

  1. Lägg färsen i en rymlig bunke och tillsätt lök, salt, tomatpuré, oregano, spiskummin, ägg, vitlök och persilja. Peppra väl från kvarn.
  2. Fukta händerna och forma till små biffar.
  3. Plasta och ställ in i kylen medan du fixar tillbehören.
  4. Hetta upp smör och olja i en rymlig stekpanna och stek på medelvärme tills biffarna får fin färg runtom och är genomstekta, i cirka 10 minuter.
  5. Servera med citronklyftor. Tzatziki, klyftpotatis och sallad är också gott till.
Grekisk Huvudrätt Recept