4 portioner
Du behöver
- 4 apelsiner
- ½ tsk kanel
- 1 näve granatäpplekärnor, hallon eller skivade jordgubbar
- 1 näve pistagenötter, grovhackade
- Flytande honung
- 2 dl grekisk yoghurt
- ½ tsk nystött kardemumma
Servering
- Ev myntablad till dekor
Gör så här
- Skär bort skal och allt det vita på apelsinerna. Skär i cirka 5 mm tjocka skivor och lägg upp på ett fint fat.
- Pudra över kanel och strö över granatäpplekärnor, hallon eller jordgubbar. Fortsätt med pistagenötterna och ringla sedan över lite honung.
- Rör ihop yoghurt och kardemumma i en liten skål. Ringla över lite honung igen.
- Servera apelsinsalladen med kardemummayoghurten vid sidan om. Dekorera eventuellt med lite myntablad.