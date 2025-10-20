Fler av Louise Hoffstens recept

4 portioner

Du behöver

  • 4 apelsiner
  • ½ tsk kanel
  • 1 näve granatäpplekärnor, hallon eller skivade jordgubbar
  • 1 näve pistagenötter, grovhackade
  • Flytande honung
  • 2 dl grekisk yoghurt
  • ½ tsk nystött kardemumma

Servering

  • Ev myntablad till dekor

Gör så här

  1. Skär bort skal och allt det vita på apelsinerna. Skär i cirka 5 mm tjocka skivor och lägg upp på ett fint fat.
  2. Pudra över kanel och strö över granatäpplekärnor, hallon eller jordgubbar. Fortsätt med pistagenötterna och ringla sedan över lite honung.
  3. Rör ihop yoghurt och kardemumma i en liten skål. Ringla över lite honung igen.
  4. Servera apelsinsalladen med kardemummayoghurten vid sidan om. Dekorera eventuellt med lite myntablad.
Dessert Recept Snabblagat (max 30 minuter)