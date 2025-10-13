8 portioner
Du behöver
Pajbotten
- 100 g mjukt smör
- 60 g florsocker
- ½ vaniljstång
- 1 krm salt
- 1 ägg
- 30 g mandelmjöl
- 175 g vetemjöl
Fyllning
- 3 äpplen
- 200 g blåbär
- 4 msk socker
- 1 msk citronsaft
Smultäcke
- 75 g havregryn
- 75 g socker
- 75 g smör
- 1 tsk malen kanel
- 1 krm salt
- 25 g hasselnötter
Servering
- 2 dl crème fraiche
Ugn: 180°
Gör så här
- Rör smör, florsocker, frön från vaniljstången och salt. Tillsätt ägget. Blanda ner mandelmjöl och vetemjöl och knåda degen försiktigt tills den går ihop. Plasta in och kyl i 1 timme.
- Kavla ut degen tunt och klä en pajform, 24 cm i diameter. Frys i 30 minuter.
- Skölj äpplen, skär i små tärningar och blanda med blåbär, socker och citronsaft. Fördela fyllningen i pajskalet.
- Nyp ihop havregryn, socker, smör, kanel och salt till smulor. Grovhacka hasselnötterna och blanda ner. Fördela över fyllningen.
- Grädda pajen i 30–35 minuter tills den blir gyllene och genomgräddad. Kyl på galler och servera ljummen med crème fraiche.