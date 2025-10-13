8 portioner

Du behöver

Pajbotten

  • 100 g mjukt smör
  • 60 g florsocker
  • ½ vaniljstång
  • 1 krm salt
  • 1 ägg
  • 30 g mandelmjöl
  • 175 g vetemjöl

Fyllning

  • 3 äpplen
  • 200 g blåbär
  • 4 msk socker
  • 1 msk citronsaft

Smultäcke

  • 75 g havregryn
  • 75 g socker
  • 75 g smör
  • 1 tsk malen kanel
  • 1 krm salt
  • 25 g hasselnötter

Servering

  • 2 dl crème fraiche

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Rör smör, florsocker, frön från vaniljstången och salt. Tillsätt ägget. Blanda ner mandelmjöl och vetemjöl och knåda degen försiktigt tills den går ihop. Plasta in och kyl i 1 timme.
  2. Kavla ut degen tunt och klä en pajform, 24 cm i diameter. Frys i 30 minuter.
  3. Skölj äpplen, skär i små tärningar och blanda med blåbär, socker och citronsaft. Fördela fyllningen i pajskalet.
  4. Nyp ihop havregryn, socker, smör, kanel och salt till smulor. Grovhacka hasselnötterna och blanda ner. Fördela över fyllningen.
  5. Grädda pajen i 30–35 minuter tills den blir gyllene och genomgräddad. Kyl på galler och servera ljummen med crème fraiche.
