12 portioner

Du behöver

Pajdeg

  • 200 g mjukt smör
  • 125 g florsocker
  • 1 stort ägg
  • ¼ tsk salt
  • 50 g mandelmjöl
  • 350 g vetemjöl

Fruktfyllning

  • 100 g mandelmassa
  • 6 nektariner
  • 150 g hallon
  • 3 msk socker
  • 2 tsk majsstärkelse
  • Topping:
  • 1 ägg
  • 2 msk pärlsocker

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Rör smör och florsocker i en skål. Tillsätt ägget och rör till en jämn smet. Tillsätt salt, mandelmjöl och vetemjöl, och arbeta försiktigt ihop degen tills den är jämn. Slå in degen i plastfolie och kyl den 1 timme.
  2. Kavla ut hälften av den kalla degen tunt på en lätt mjölat bakbord. Lägg den i en stor fyrkantig pajform eller långpanna, ca 30 x 20 cm, och tryck fast degen så den täcker botten och kanter. Ställ formen i kylskåpet medan du förbereder fyllningen. Lägg tillbaka den andra halvan av degen i kylen.
  3. Riv mandelmassan grovt och fördela den i botten av det kalla pajskalet. Skölj nektarinerna, ta bort kärnorna och skär fruktköttet i tunna skivor. Vänd nektariner och hallon med socker och majsstärkelse i en skål. Fördela fyllningen ovanpå mandelmassan.
  4. Kavla ut resten av degen tunt med en kavel. Skär degen i långa remsor med 1 ½ cm bredd med en kniv eller sporre för vågiga kanter. Lägg remsorna i ett flätmönster över pajen och vik in kanterna runt om.
  5. Pensla pajen med uppvispat ägg och strö över pärlsocker. Grädda pajen i 30–35 minuter tills den är gyllene. Låt svalna på galler och servera ljummen eller kall, gärna med en klick vaniljglass.
