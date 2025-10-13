12 portioner
Du behöver
Pajdeg
- 200 g mjukt smör
- 125 g florsocker
- 1 stort ägg
- ¼ tsk salt
- 50 g mandelmjöl
- 350 g vetemjöl
Fruktfyllning
- 100 g mandelmassa
- 6 nektariner
- 150 g hallon
- 3 msk socker
- 2 tsk majsstärkelse
- Topping:
- 1 ägg
- 2 msk pärlsocker
Ugn: 180°
Gör så här
- Rör smör och florsocker i en skål. Tillsätt ägget och rör till en jämn smet. Tillsätt salt, mandelmjöl och vetemjöl, och arbeta försiktigt ihop degen tills den är jämn. Slå in degen i plastfolie och kyl den 1 timme.
- Kavla ut hälften av den kalla degen tunt på en lätt mjölat bakbord. Lägg den i en stor fyrkantig pajform eller långpanna, ca 30 x 20 cm, och tryck fast degen så den täcker botten och kanter. Ställ formen i kylskåpet medan du förbereder fyllningen. Lägg tillbaka den andra halvan av degen i kylen.
- Riv mandelmassan grovt och fördela den i botten av det kalla pajskalet. Skölj nektarinerna, ta bort kärnorna och skär fruktköttet i tunna skivor. Vänd nektariner och hallon med socker och majsstärkelse i en skål. Fördela fyllningen ovanpå mandelmassan.
- Kavla ut resten av degen tunt med en kavel. Skär degen i långa remsor med 1 ½ cm bredd med en kniv eller sporre för vågiga kanter. Lägg remsorna i ett flätmönster över pajen och vik in kanterna runt om.
- Pensla pajen med uppvispat ägg och strö över pärlsocker. Grädda pajen i 30–35 minuter tills den är gyllene. Låt svalna på galler och servera ljummen eller kall, gärna med en klick vaniljglass.