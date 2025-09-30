20 stycken

Du behöver

Fördeg

  • 3 dl mjölk
  • 25 g jäst
  • 4 dl vetemjöl
  • 2 tsk malen kardemumma

Deg

  • 4 ½ dl vetemjöl
  • 1 ¼ dl strösocker
  • 120 g smör, rumsvarmt
  • 1 tsk salt

Fyllning

  • 125 g smör, rumsvarmt
  • 1 dl mandelmjöl
  • 1 dl farinsocker
  • 1 msk kanel

Pensling

  • Ägg

Garnera med

  • Pärlsocker
  • ­Mandelspån

Ugn: 225°

Gör så här

  1. Värm mjölken till 37°. Smula jästen i en degskål, häll över ­mjölken och rör om tills jästen lösts upp. Tillsätt mjöl och ­kardemumma och arbeta till en slät deg. Täck med plastfolie och låt jäsa i 1 timme tills degen är dubbelt så stor.
  2. Tillsätt mjöl, socker, smör och salt och arbeta ihop till en smidig deg. Låt jäsa övertäckt i 45 minuter.
  3. Fyllning: Rör samman smör, mandelmjöl, farinsocker och kanel.
  4. Ta upp degen på mjölat bakbord och kavla ut till en rektangel, 60 x 30 cm. Bred på fyllning och vik degen dubbel. Skär remsor och vrid dem och snurra ihop till knyten.
  5. Låt bullarna jäsa övertäckta i 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg och strö på pärlsocker och mandelspån. Grädda mitt i ugnen
    i 12 minuter. Låt svalna på galler.
Kakor & bullar Recept