20 stycken
Du behöver
Fördeg
- 3 dl mjölk
- 25 g jäst
- 4 dl vetemjöl
- 2 tsk malen kardemumma
Deg
- 4 ½ dl vetemjöl
- 1 ¼ dl strösocker
- 120 g smör, rumsvarmt
- 1 tsk salt
Fyllning
- 125 g smör, rumsvarmt
- 1 dl mandelmjöl
- 1 dl farinsocker
- 1 msk kanel
Pensling
- Ägg
Garnera med
- Pärlsocker
- Mandelspån
Ugn: 225°
Gör så här
- Värm mjölken till 37°. Smula jästen i en degskål, häll över mjölken och rör om tills jästen lösts upp. Tillsätt mjöl och kardemumma och arbeta till en slät deg. Täck med plastfolie och låt jäsa i 1 timme tills degen är dubbelt så stor.
- Tillsätt mjöl, socker, smör och salt och arbeta ihop till en smidig deg. Låt jäsa övertäckt i 45 minuter.
- Fyllning: Rör samman smör, mandelmjöl, farinsocker och kanel.
- Ta upp degen på mjölat bakbord och kavla ut till en rektangel, 60 x 30 cm. Bred på fyllning och vik degen dubbel. Skär remsor och vrid dem och snurra ihop till knyten.
- Låt bullarna jäsa övertäckta i 30 minuter. Pensla med uppvispat ägg och strö på pärlsocker och mandelspån. Grädda mitt i ugnen
i 12 minuter. Låt svalna på galler.