6 bitar

Du behöver

  • 200 g smör
  • 2 dl rörsocker
  • 1 lime, finrivet skal
  • 4 stora ägg
  • 100 g mandel
  • 1 dl kokosmjöl
  • 1 dl vetemjöl
  • 1 ½ tsk bakpulver
  • 2 tsk vaniljsocker
  • 8 små plommon
  • 30 g nötter, t ex hasselnötter eller mandel

Garnering

  • Florsocker

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Vispa samman smör, socker och limeskal. Vispa väl i ca 10 minuter.
  2. Tillsätt äggen, ett i taget, och vispa mellan varje ägg.
  3. Mixa eller mal mandlarna till ett fint mjöl och blanda med kokosmjöl, vetemjöl, bakpulver och vaniljsocker. Rör ihop smeten.
  4. Lägg ett bakplåtspapper i en ugnsfast form, ca 20 x 30 cm. Häll smeten i formen.
  5. Halvera, kärna ur och klyfta plommonen. Fördela dem över smeten. Strö över nötterna.
  6. Grädda mitt i ugnen i ca 50 minuter. Kontrollera med en provsticka att kakan är färdig.
  7. Garnering: Sikta över florsocker när kakan svalnat.
