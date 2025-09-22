6 bitar
Du behöver
- 200 g smör
- 2 dl rörsocker
- 1 lime, finrivet skal
- 4 stora ägg
- 100 g mandel
- 1 dl kokosmjöl
- 1 dl vetemjöl
- 1 ½ tsk bakpulver
- 2 tsk vaniljsocker
- 8 små plommon
- 30 g nötter, t ex hasselnötter eller mandel
Garnering
- Florsocker
Ugn: 180°
Gör så här
- Vispa samman smör, socker och limeskal. Vispa väl i ca 10 minuter.
- Tillsätt äggen, ett i taget, och vispa mellan varje ägg.
- Mixa eller mal mandlarna till ett fint mjöl och blanda med kokosmjöl, vetemjöl, bakpulver och vaniljsocker. Rör ihop smeten.
- Lägg ett bakplåtspapper i en ugnsfast form, ca 20 x 30 cm. Häll smeten i formen.
- Halvera, kärna ur och klyfta plommonen. Fördela dem över smeten. Strö över nötterna.
- Grädda mitt i ugnen i ca 50 minuter. Kontrollera med en provsticka att kakan är färdig.
- Garnering: Sikta över florsocker när kakan svalnat.