6 portioner
Du behöver
Söt dukkah
- 50 g pistagenötter
- 50 g hasselnötter
- 50 g mandlar
- 2 msk nigellafrön (svartkummin)
- 2 msk sesamfrön
- ½ msk malen kanel
- 50 g florsocker
Päronkompott
- 4 päron
- 60 g smör
- 1 apelsin
- 1 tsk mald kardemumma
- 1 tsk malen ingefära
Pannkakor
- 175 g mjöl
- 3 msk socker
- 1 tsk bakpulver
- 1 tsk bikarbonat
- 1 tsk salt
- 3 ägg
- 3 dl mjölk
- 25 g smör
- Olja till stekning
Ugn: 200°
Dukkah är en egyptisk krydd- och nötblandning och är lätt att göra själv.
Gör så här
- Söt dukkah: Lägg nötter, nigellafrön och sesamfrön i en torr stekpanna. Rosta tills de börjar dofta utan att bli svarta. Låt svalna.
- Häll allt i en mixer, och kör till en grov konsistens. Blanda i en skål med kanel och florsocker.
- Päronkompott: Skölj päronen och skär dem i klyftor. Fördela i en ugnsfast form. Lägg små smörtärningar över päronbitarna.
- Skölj apelsinen och riv skalet fint i en skål. Pressa ner saften i skålen och rör tillsammans med kardemumma och ingefära. Häll blandningen över päronen. Baka dem i 25 minuter i mitten av ugnen.
- Pannkakor: Blanda mjöl, socker, bakpulver, bikarbonat och salt i en skål. Vispa ägg med mjölk i en annan skål. Smält smör. Rör ihop smör med mjölken. Tillsätt sedan mjölkblandningen i mjölblandningen.
- Värm olja i en stekpanna. Lägg lite mindre än ½ dl smet i pannan och stek en liten pannkaka i 3 minuter, vänd sedan och stek 2 minuter på andra sidan.
- Håll pannkakorna varma. Servera med päronkompott och strö över söt dukkah.