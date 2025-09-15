6 portioner

Du behöver

Söt dukkah

  • 50 g pistagenötter
  • 50 g hasselnötter
  • 50 g mandlar
  • 2 msk nigellafrön (svartkummin)
  • 2 msk sesamfrön
  • ½ msk malen kanel
  • 50 g florsocker

Päronkompott

  • 4 päron
  • 60 g smör
  • 1 apelsin
  • 1 tsk mald kardemumma
  • 1 tsk malen ingefära

Pannkakor

  • 175 g mjöl
  • 3 msk socker
  • 1 tsk bakpulver
  • 1 tsk bikarbonat
  • 1 tsk salt
  • 3 ägg
  • 3 dl mjölk
  • 25 g smör
  • Olja till stekning

Ugn: 200°

Dukkah är en egyptisk krydd- och nötblandning och är lätt att göra själv.

Gör så här

  1. Söt dukkah: Lägg nötter, nigellafrön och sesamfrön i en torr stekpanna. Rosta tills de börjar dofta utan att bli svarta. Låt svalna.
  2. Häll allt i en mixer, och kör till en grov konsistens. Blanda i en skål med kanel och florsocker.
  3. Päronkompott: Skölj päronen och skär dem i klyftor. Fördela i en ugnsfast form. Lägg små smörtärningar över päronbitarna.
  4. Skölj apelsinen och riv skalet fint i en skål. Pressa ner saften i skålen och rör tillsammans med kardemumma och ingefära. Häll blandningen över päronen. Baka dem i 25 minuter i mitten av ugnen.
  5. Pannkakor: Blanda mjöl, socker, bakpulver, bikarbonat och salt i en skål. Vispa ägg med mjölk i en annan skål. Smält smör. Rör ihop smör med mjölken. Tillsätt sedan mjölkblandningen i mjölblandningen.
  6. Värm olja i en stekpanna. Lägg lite mindre än ½ dl smet i pannan och stek en liten pannkaka i 3 minuter, vänd sedan och stek 2 minuter på andra sidan.
  7. Håll pannkakorna varma. Servera med päronkompott och strö över söt dukkah.
Pannkaka Recept