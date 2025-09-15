6 portioner
Du behöver
Fyllning
- 4 päron
- 100 g blåbär
- 1 citron
- 20 g smör
- 50 g farinsocker
- 1 tsk malen ingefära
Mördeg
- 120 g mjukt smör
- 120 g socker
- 1 ägg
- 180 g vetemjöl
- 50 g mandelmjöl
- 1 tsk bakpulver
Dekoration
- 1 ägg
- 3 msk mandelspån
Ugn: 180°
Gör så här
- Fyllning: Skölj päronen och skär dem i små tärningar. Skölj blåbären. Skölj citronen och riv skalet fint, spara till senare. Droppa citronsaft över pärontärningarna.
- Smält smör i en stekpanna. Tillsätt farinsocker och ingefära och låt sockret smälta ihop med smöret.
- Lägg pärontärningar och blåbär i stekpannan tillsammans med citronskal. Låt sjuda på medelvärme tills päronen blir mjuka men fortfarande har lite tuggmotstånd, ca 7–8 minuter. Ta stekpannan från värmen och låt fyllningen svalna.
- Mördeg: Vispa smör och socker till det är ljust och krämigt. Tillsätt ägget och vispa samman. Tillsätt mjöl, mandelmjöl och bakpulver och rör till en jämn deg.
- Strö mjöl på bakbordet och knåda degen lätt. Forma till två lika stora bollar och packa in i plastfolie. Lägg i kylen i 30 minuter.
- Kavla ut den ena degbollen på ett mjölat bord. Kavla degen till en cirkel som passar i en pajform.
- Smörj en pajform (gärna med avtagbar kant) med smör och lägg ner degen. Se till att degen täcker kanterna hela vägen runt. Fördela fyllningen ovanpå degen.
- Kavla ut den andra degen och lägg den över fyllningen som ett lock. Pressa ihop kanterna med en gaffel. Ge ytan ett par snitt med en vass kniv (så att ångan kan komma ut). Pensla med ett uppvispat ägg. Strö över mandelflarn.
- Grädda kakan i mitten av ugnen i 35–40 minuter tills ytan är gyllene och krispig. Låt pajen svalna på ett galler tills den är ljummen innan du lyfter den ur formen.