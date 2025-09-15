1 bröd
Du behöver
- 125 g hackade hasselnötter
- 60 g mjukt smör
- 60 g havregryn
- 250 g vetemjöl
- 200 g fullkornsmjöl
- 1 tsk bikarbonat
- 2 tsk bakpulver
- 1 tsk malen kardemumma
- ¼ tsk malen muskot
- 125 g farinsocker
- 1 liten tsk salt
- 1 msk vaniljsocker
- 3 ägg
- 2 päron
- 3 dl filmjölk
- 1 msk flytande honung
Dekoration
- 1 päron
- 2 msk farinsocker
Ugn: 180°
Gör så här
- Hacka hasselnötter grovt och lägg dem i en skål. Smält smör i en liten kastrull. Blanda alla torra ingredienser med nötterna i skålen.
- Lägg det smälta smöret i en annan skål och knäck äggen i skålen. Skölj och skala päronen, utom de päron som ska användas till dekoration. Riv dem grovt ner i skålen med ägg. Tillsätt filmjölk och honung. Vispa väl.
- Rör ner de torra ingredienserna lite i taget tills degen är tung och känns som en mix mellan kakdeg och bröddeg. Om degen är för torr, tillsätt lite mer filmjölk. Om degen är för våt, tillsätt lite mer mjöl.
- Lägg bakplåtspapper i en brödform. Häll i degen.
- Dekoration: Skär ett päron i skivor på längden. Gör dekorationen med päronskivorna ovanpå brödet och strö över farinsocker.
- Placera brödet på en bakplåt och sätt plåten i mitten av ugnen. Grädda i en timme. Kontrollera med en sticka om brödet är färdiggräddat – annars grädda i ytterligare 10 minuter. Låt brödet svalna på ett galler innan du tar ut det ur formen.