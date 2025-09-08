2 portioner

Du behöver

  • 300 g nötkött (inner- eller ytterfilé)
  • Salt
  • Peppar
  • 2 msk olja till stekning
  • 150 g glasnudlar
  • ½ gurka
  • 1 morot
  • 1 röd chili
  • ½ rödlök
  • 1 vårlök
  • 100 g kål
  • 1 mango
  • 3 dl edamamebönor (utan balja)
  • 2 msk skurna myntablad
  • ½ kruka koriander

Dressing

  • 5 msk fisksås
  • 5 msk sojasås
  • 3 msk risvinäger
  • 2 msk neutral olja
  • 3 msk rör- eller palmsocker
  • ½ tsk ”fem kryddor”
  • 1 finriven vitlöksklyfta
  • 1 tsk finriven färsk ingefära
  • 1 tsk chiliflakes

Till servering

  • 2 dl pecan- eller jordnötter
  • 2 limeklyftor

Gör så här

  1. Låt köttet tempereras i rumstemperatur i 30 minuter. Krydda med salt och peppar och bryn köttet väl på alla sidor. Stek i 5–10 minuter, beroende på tjockleken. Låt vila i minst 10 minuter innan du skivar det.
  2. Koka glasnudlarna enligt anvisningen på förpackningen och skölj i kallt vatten. Dela gurka och morot i tunna stavar. Skär chili, rödlök, vårlök och kål fint och dela mangon i tärningar. Vänd de delade grönsakerna och frukten med edamamebönor, mynta och koriander.
  3. Vispa ihop ingredienserna till dressingen. Servera salladen i portionsskålar. Häll över dressing, strö på nötter och servera med limeklyftor.
Recept Sallad