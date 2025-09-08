2 portioner
Du behöver
- 300 g nötkött (inner- eller ytterfilé)
- Salt
- Peppar
- 2 msk olja till stekning
- 150 g glasnudlar
- ½ gurka
- 1 morot
- 1 röd chili
- ½ rödlök
- 1 vårlök
- 100 g kål
- 1 mango
- 3 dl edamamebönor (utan balja)
- 2 msk skurna myntablad
- ½ kruka koriander
Dressing
- 5 msk fisksås
- 5 msk sojasås
- 3 msk risvinäger
- 2 msk neutral olja
- 3 msk rör- eller palmsocker
- ½ tsk ”fem kryddor”
- 1 finriven vitlöksklyfta
- 1 tsk finriven färsk ingefära
- 1 tsk chiliflakes
Till servering
- 2 dl pecan- eller jordnötter
- 2 limeklyftor
Gör så här
- Låt köttet tempereras i rumstemperatur i 30 minuter. Krydda med salt och peppar och bryn köttet väl på alla sidor. Stek i 5–10 minuter, beroende på tjockleken. Låt vila i minst 10 minuter innan du skivar det.
- Koka glasnudlarna enligt anvisningen på förpackningen och skölj i kallt vatten. Dela gurka och morot i tunna stavar. Skär chili, rödlök, vårlök och kål fint och dela mangon i tärningar. Vänd de delade grönsakerna och frukten med edamamebönor, mynta och koriander.
- Vispa ihop ingredienserna till dressingen. Servera salladen i portionsskålar. Häll över dressing, strö på nötter och servera med limeklyftor.