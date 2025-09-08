2–4 portioner

Du behöver

Sallad

  • 300 g mogna tomater, gärna flera sorter
  • ½ knippe bladpersilja
  • 1 ½ dl kikärter
  • 2 dl vita bönor
  • 15 g parmesan
  • 50 g oliver
  • 1 ½ msk kapris

Dressing

  • ½ dl god olivolja
  • 1–2 msk citronsaft
  • 1 vitlöksklyfta, fint riven
  • Salt
  • Peppar

Servering

  • Bröd
  • 4 citronklyftor
  • 4 msk finskuren persilja
  • God olivolja
  • Salt

Gör så här

  1. Dela tomaterna i bitar, skär persiljan. Häll av vattnet på bönor och kikärtor, skölj i kallt vatten. Blanda tomater, persilja, kikärtor, bönor, parmesan, oliver och kapris.
  2. Vispa ihop olivolja, citronsaft, riven vitlök, salt och peppar och blanda med salladen. Smaka av med mer citron, salt och
    peppar vid behov.
  3. Servera med gott bröd, citronklyftor, persilja, olivolja och salt.
Recept Sallad