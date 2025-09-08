2–4 portioner
Du behöver
Sallad
- 300 g mogna tomater, gärna flera sorter
- ½ knippe bladpersilja
- 1 ½ dl kikärter
- 2 dl vita bönor
- 15 g parmesan
- 50 g oliver
- 1 ½ msk kapris
Dressing
- ½ dl god olivolja
- 1–2 msk citronsaft
- 1 vitlöksklyfta, fint riven
- Salt
- Peppar
Servering
- Bröd
- 4 citronklyftor
- 4 msk finskuren persilja
- God olivolja
- Salt
Gör så här
- Dela tomaterna i bitar, skär persiljan. Häll av vattnet på bönor och kikärtor, skölj i kallt vatten. Blanda tomater, persilja, kikärtor, bönor, parmesan, oliver och kapris.
- Vispa ihop olivolja, citronsaft, riven vitlök, salt och peppar och blanda med salladen. Smaka av med mer citron, salt och
peppar vid behov.
- Servera med gott bröd, citronklyftor, persilja, olivolja och salt.