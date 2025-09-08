2 portioner

Du behöver

Snabbinlagd lök och gurka

  • ½ gurka
  • ½ rödlök
  • 2 msk ättikssprit 12%
  • 1 tsk salt
  • 2 msk socker
  • 2 dl vatten

Bakad lax

  • 300 g laxfilé
  • 1 msk salt
  • 1 msk socker

Dressing

  • 2 dl naturell yoghurt
  • 4 msk olivolja
  • 1 riven vitlöksklyfta
  • 1 msk citronsaft
  • 1 tsk citronskal
  • 1 msk socker
  • ½ tsk salt
  • 1 krm peppar
  • 4 msk finskuren dill

Sallad

  • ½ huvud isbergssallad
  • 30 g rucola
  • 30 g babyspenat
  • 4 skivade rädisor

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Dela gurkan i tunna skivor. Skiva löken fint, gärna med mandolin. Lägg gurka och lök i en skål.
  2. Vispa ihop ättikssprit, salt, socker och vatten och blanda med gurka och lök. Ställ i kylskåp och låt dra i ca 20 minuter.
  3. Strö salt och socker på båda sidor av laxfilén och låt stå i 8 minuter. Skölj av och torka med kökspapper. Lägg i en ugnsform och baka fisken i 10 minuter. Låt sedan vila i 10 minuter före servering.
  4. Vispa ihop ingredienserna till dressingen. Dela isbergssallad i grova bitar och lägg på tallrikar tillsammans med rucola, babyspenat och rädisor.
  5. Slå av vattnet från gurka och lök och vänd ned i salladen. Bryt laxen i stora bitar och lägg ovanpå salladen tillsammans med dressingen.
