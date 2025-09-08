2 portioner
Du behöver
Snabbinlagd lök och gurka
- ½ gurka
- ½ rödlök
- 2 msk ättikssprit 12%
- 1 tsk salt
- 2 msk socker
- 2 dl vatten
Bakad lax
- 300 g laxfilé
- 1 msk salt
- 1 msk socker
Dressing
- 2 dl naturell yoghurt
- 4 msk olivolja
- 1 riven vitlöksklyfta
- 1 msk citronsaft
- 1 tsk citronskal
- 1 msk socker
- ½ tsk salt
- 1 krm peppar
- 4 msk finskuren dill
Sallad
- ½ huvud isbergssallad
- 30 g rucola
- 30 g babyspenat
- 4 skivade rädisor
Ugn: 180°
Gör så här
- Dela gurkan i tunna skivor. Skiva löken fint, gärna med mandolin. Lägg gurka och lök i en skål.
- Vispa ihop ättikssprit, salt, socker och vatten och blanda med gurka och lök. Ställ i kylskåp och låt dra i ca 20 minuter.
- Strö salt och socker på båda sidor av laxfilén och låt stå i 8 minuter. Skölj av och torka med kökspapper. Lägg i en ugnsform och baka fisken i 10 minuter. Låt sedan vila i 10 minuter före servering.
- Vispa ihop ingredienserna till dressingen. Dela isbergssallad i grova bitar och lägg på tallrikar tillsammans med rucola, babyspenat och rädisor.
- Slå av vattnet från gurka och lök och vänd ned i salladen. Bryt laxen i stora bitar och lägg ovanpå salladen tillsammans med dressingen.