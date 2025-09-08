2–4 portioner

  • 4 medelstora betor (rödbetor, gulbetor och polkabetor)
  • Dressing/marinad:
  • 2 msk finhackad schalottenlök
  • 3 msk olivolja
  • 1 msk vitvinsvinäger
  • 4 msk mild honung
  • Salt
  • Peppar

Chèvrekräm

  • 200 g mjuk chèvre
  • 2 msk vispgrädde
  • 1 msk vitvinsvinäger
  • 2 msk olivolja
  • Flingsalt
  • Nymalen svartpeppar

Servering

  • 100 g blandad sallad
  • 2 msk färsk basilika och timjan
  • 4 msk rostade pistagenötter

Ugn: 180°

Gör så här

  1. Skölj och ta bort jord från betorna. Låt skalet vara kvar. Lägg i en ugnsfast form. Baka betorna i ca 1 timme i ugnen tills de är helt mjuka. Kyl till ljumma, skala och dela i bitar.
  2. Vispa ihop finhackad schalottenlök, olivolja, vinäger och honung till dressing. Smaka av med salt och peppar. Vänd ner betorna i dressingen. Låt marinera i minst 30 minuter.
  3. Kör chèvre, vispgrädde, vinäger, olivolja, lite flingsalt och peppar till kräm i en köksmaskin med knivblad.
  4. Lägg upp sallad på tallrikar och placera betor ovanpå. Häll över marinaden och lägg på chèvrekräm. Strö över örter och pistagenötter.
Recept Sallad