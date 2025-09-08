2–4 portioner
- 4 medelstora betor (rödbetor, gulbetor och polkabetor)
- Dressing/marinad:
- 2 msk finhackad schalottenlök
- 3 msk olivolja
- 1 msk vitvinsvinäger
- 4 msk mild honung
- Salt
- Peppar
Chèvrekräm
- 200 g mjuk chèvre
- 2 msk vispgrädde
- 1 msk vitvinsvinäger
- 2 msk olivolja
- Flingsalt
- Nymalen svartpeppar
Servering
- 100 g blandad sallad
- 2 msk färsk basilika och timjan
- 4 msk rostade pistagenötter
Ugn: 180°
Gör så här
- Skölj och ta bort jord från betorna. Låt skalet vara kvar. Lägg i en ugnsfast form. Baka betorna i ca 1 timme i ugnen tills de är helt mjuka. Kyl till ljumma, skala och dela i bitar.
- Vispa ihop finhackad schalottenlök, olivolja, vinäger och honung till dressing. Smaka av med salt och peppar. Vänd ner betorna i dressingen. Låt marinera i minst 30 minuter.
- Kör chèvre, vispgrädde, vinäger, olivolja, lite flingsalt och peppar till kräm i en köksmaskin med knivblad.
- Lägg upp sallad på tallrikar och placera betor ovanpå. Häll över marinaden och lägg på chèvrekräm. Strö över örter och pistagenötter.