2 portioner

Du behöver

  • 1 kycklingbröst
  • 1 msk neutral olja till stekning
  • 1 msk smör till stekning
  • 1 klyfta vitlök, lätt krossad
  • salt och peppar
  • 4 skivor bacon
  • 1 huvud romansallad eller hjärtsallad (ca 200 g)

Dressing

  • 1 ägg
  • 4 sardellfiléer
  • 1 tsk dijonsenap
  • 2 ½ dl neutral olja
  • 1 msk vitvinsvinäger
  • Salt
  • 30 g finriven parmesan
  • Nymalen svartpeppar
  • 1–2 msk citronsaft

Krutonger

  • 2 skivor lantbröd
  • 3 msk olivolja
  • 1 tsk flingsalt
  • 2 msk riven parmesan
  • Till servering:
  • 2 msk olivolja
  • 1 msk citronsaft
  • 1 nypa flingsalt
  • 2 msk riven parmesan

Ugn: 180°.

Gör så här

  1. Krydda kycklingbröst med salt och peppar på båda sidor och bryn väl i stekpanna med olja, smör och en krossad vitlöksklyfta. Lägg över i en ugnsform och stek i ugnen i 6–7 minuter. Låt vila i 10 minuter före servering.
  2. Stek bacon knaprigt och låt rinna av på hushållspapper. Dela salladen i blad, skölj i iskallt vatten. Torka väl.
  3. Gör dressing genom att lägga ägg, sardeller, senap, olja, vinäger och lite salt i en hög, smal behållare. Sätt en stavmixer i och blanda. Rör i riven parmesan och smaka av med mer salt och citronsaft.
  4. Skär brödet i tärningar, blanda med olivolja och salt, och lägg på en bakpappersklädd plåt. Strö över riven parmesan. Grädda i ugnen i 5–6 minuter tills de är knapriga och gyllene.
  5. Riv eller dela salladen i grova bitar och blanda med olivolja, citronsaft och salt, lägg på serveringsfat. Skär kycklingen i skivor och lägg på tillsammans med bacon. Häll över rikligt med dressing och krutonger. Toppa med riven parmesan och nymalen peppar.
