2 portioner
Du behöver
- 1 kycklingbröst
- 1 msk neutral olja till stekning
- 1 msk smör till stekning
- 1 klyfta vitlök, lätt krossad
- salt och peppar
- 4 skivor bacon
- 1 huvud romansallad eller hjärtsallad (ca 200 g)
Dressing
- 1 ägg
- 4 sardellfiléer
- 1 tsk dijonsenap
- 2 ½ dl neutral olja
- 1 msk vitvinsvinäger
- Salt
- 30 g finriven parmesan
- Nymalen svartpeppar
- 1–2 msk citronsaft
Krutonger
- 2 skivor lantbröd
- 3 msk olivolja
- 1 tsk flingsalt
- 2 msk riven parmesan
- Till servering:
- 2 msk olivolja
- 1 msk citronsaft
- 1 nypa flingsalt
- 2 msk riven parmesan
Ugn: 180°.
Gör så här
- Krydda kycklingbröst med salt och peppar på båda sidor och bryn väl i stekpanna med olja, smör och en krossad vitlöksklyfta. Lägg över i en ugnsform och stek i ugnen i 6–7 minuter. Låt vila i 10 minuter före servering.
- Stek bacon knaprigt och låt rinna av på hushållspapper. Dela salladen i blad, skölj i iskallt vatten. Torka väl.
- Gör dressing genom att lägga ägg, sardeller, senap, olja, vinäger och lite salt i en hög, smal behållare. Sätt en stavmixer i och blanda. Rör i riven parmesan och smaka av med mer salt och citronsaft.
- Skär brödet i tärningar, blanda med olivolja och salt, och lägg på en bakpappersklädd plåt. Strö över riven parmesan. Grädda i ugnen i 5–6 minuter tills de är knapriga och gyllene.
- Riv eller dela salladen i grova bitar och blanda med olivolja, citronsaft och salt, lägg på serveringsfat. Skär kycklingen i skivor och lägg på tillsammans med bacon. Häll över rikligt med dressing och krutonger. Toppa med riven parmesan och nymalen peppar.