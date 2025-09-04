Vår läsare Helena Bjurulf lagar gärna fisksoppa fylld av goda smaker som saffran, vitlök och timjan – med en tvist av apelsin.

Skicka in ditt allra bästa recept!

Vår matskribent Kerstin Svensson lagar upp utvalda rätter efter inskickat recept. Maten blir fotograferad och publicerad i Icakuriren.

Mejla favoriten@icakuriren.se

Skriv ”Läsarfavoriten”,

Icakuriren, 205 07 Malmö.

Obs! Glöm inte att bifoga telefonnummer och en bild på dig själv.

Vinn vacker duk!

Publicerade recept får en vacker blå/vit duk i paisley-mönster, värde 300 kr.

4 portioner

Du behöver

400 g fisk, lax och torsk

4 potatisar

50 g rotselleri

1 msk smör

1 fiskbuljongtärning

6 dl vatten

1 purjolök

2 tomater

2 vitlöksklyftor

3 msk chilisås

Rivet skal av ½ apelsin

½ kuvert saffran

1 tsk smulad timjan

½ tsk mald anis eller fänkål

2 dl vitt vin

2 dl crème fraiche

Salt

Gör så här