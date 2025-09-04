Skicka in ditt allra bästa recept!
4 portioner
Du behöver
- 400 g fisk, lax och torsk
- 4 potatisar
- 50 g rotselleri
- 1 msk smör
- 1 fiskbuljongtärning
- 6 dl vatten
- 1 purjolök
- 2 tomater
- 2 vitlöksklyftor
- 3 msk chilisås
- Rivet skal av ½ apelsin
- ½ kuvert saffran
- 1 tsk smulad timjan
- ½ tsk mald anis eller fänkål
- 2 dl vitt vin
- 2 dl crème fraiche
- Salt
Gör så här
- Skala och tärna potatis och rotselleri och fräs i smör. Lägg i buljongtärning och häll på vatten och koka i 15 minuter tills allt är mjukt.
- Vispa eller mosa sönder potatis och selleri. Skölj och strimla purjolöken, skär tomaterna i små bitar och dela fisken i tärningar 2 x 2 centimeter.
- Lägg ner hackad vitlök, chilisås, apelsinskal, saffran, timjan, anis, vin och crème fraiche i grytan.
- Låt koka i 10 minuter och smaka av med salt. Lägg i fisken och koka tills den är klar, cirka 5 minuter. Servera med bröd.