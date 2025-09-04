Skicka in ditt allra bästa recept!

4 portioner

Du behöver

  • 400 g fisk, lax och torsk
  • 4 potatisar
  • 50 g rotselleri
  • 1 msk smör
  • 1 fiskbuljongtärning
  • 6 dl vatten
  • 1 purjolök
  • 2 tomater
  • 2 vitlöksklyftor
  • 3 msk chilisås
  • Rivet skal av ½ apelsin
  • ½ kuvert saffran
  • 1 tsk smulad timjan
  • ½ tsk mald anis eller fänkål
  • 2 dl vitt vin
  • 2 dl crème fraiche
  • Salt

Gör så här

  1. Skala och tärna potatis och rotselleri och fräs i smör. Lägg i buljongtärning och häll på vatten och koka i 15 minuter tills allt är mjukt.
  2. Vispa eller mosa sönder potatis och selleri. Skölj och strimla purjolöken, skär tomaterna i små bitar och dela fisken i tärningar 2 x 2 centimeter.
  3. Lägg ner hackad vitlök, chilisås, apelsinskal, saffran, timjan, anis, vin och crème fraiche i grytan.
  4. Låt koka i 10 minuter och smaka av med salt. Lägg i fisken och koka tills den är klar, cirka 5 minuter. Servera med bröd.
Fisk & skaldjur Läsarrecept Recept Soppa