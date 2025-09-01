8 stycken
Du behöver
- 250 g färdig smördeg, rektangulär
- 1 ägg
- Ljust muscovadosocker att strö över
- Pärlsocker att strö över
- Florsocker att pudra över vid servering
Äppelkompott
- 4 äpplen
- 2 msk ljust muscovadosocker
- ½ dl ljus sirap
- 1 msk vaniljsocker
- 1 tsk kanel
- 1 tsk kardemumma
- 1 msk majsstärkelse + 2 msk vatten
Ugn: 225⁰
Klart i förväg
Förbered kompotten och förvara i kylen så fixas fikan extra snabbt.
Gör så här
- Äppelkompott: Skala och kärna ur äpplena. Skär i små kuber, lägg i en kastrull med ljust muscovadosocker, ljus sirap, vaniljsocker, kanel och kardemumma. Låt koka upp på svag värme tills äpplena mjukat lite med fortfarande är hela.
- Rör ihop majsstärkelse med vatten och rör försiktigt ner i kompotten. Låt koka upp och dra sedan bort från värmen, låt svalna.
- Knyten: Klä en bakplåt med bakplåtspapper. Dela smördegen i 8 trekanter och fördela fyllningen i mitten av trekanterna. Vik ihop och tryck ihop kanterna med en gaffel. Lägg på plåten.
- Pensla med uppvispat ägg och strö över både ljust muscovadosocker och pärlsocker. Grädda i mitten av ugnen i cirka 15–18 minuter. Håll koll, de ska precis bli gyllenbruna.
- Pudra med florsocker före servering.