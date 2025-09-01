8 stycken

Du behöver

  • 250 g färdig smördeg, rektangulär
  • 1 ägg
  • Ljust muscovadosocker att strö över
  • Pärlsocker att strö över
  • Florsocker att pudra över vid servering

Äppelkompott

  • 4 äpplen
  • 2 msk ljust muscovadosocker
  • ½ dl ljus sirap
  • 1 msk vaniljsocker
  • 1 tsk kanel
  • 1 tsk kardemumma
  • 1 msk majsstärkelse + 2 msk vatten

Ugn: 225⁰

Klart i förväg

Förbered kompotten och förvara i kylen så fixas fikan extra snabbt.

Gör så här

  1. Äppelkompott: Skala och kärna ur äpplena. Skär i små kuber, lägg i en kastrull med ljust muscovadosocker, ljus sirap, vaniljsocker, kanel och kardemumma. Låt koka upp på svag värme tills äpplena mjukat lite med fortfarande är hela.
  2. Rör ihop majsstärkelse med vatten och rör försiktigt ner i kompotten. Låt koka upp och dra sedan bort från värmen, låt svalna.
  3. Knyten: Klä en bakplåt med bakplåtspapper. Dela smördegen i 8 trekanter och fördela fyllningen i mitten av trekanterna. Vik ihop och tryck ihop kanterna med en gaffel. Lägg på plåten.
  4. Pensla med uppvispat ägg och strö över både ljust muscovadosocker och pärlsocker. Grädda i mitten av ugnen i cirka 15–18 minuter. Håll koll, de ska precis bli gyllenbruna.
  5. Pudra med florsocker före servering.
