Ca 5 dl färdig marmelad
Du behöver
- 500 g tärnat äpple
- ½ dl citronsaft
- ½ dl ljus sirap
- 2 nypor havssalt
- 2 dl syltsocker
Gör så här
- Tärna äpplena (behåll gärna skalet) och mät upp 500 g.
- Lägg i en kastrull med citronsaft, ljus sirap och havssalt. Låt sjuda på svag värme tills äpplena kokat ihop och blivit som ett mos.
- Tillsätt syltsocker och låt sjuda i 5 minuter, skumma eventuellt av.
- Häll upp marmeladen i väl rengjorda burkar. Förvara mörkt och svalt.
Äppelsorten avgör färgen
I receptet har vi använt äppelsorten ’Discovery’, därav den rosa färgen. Färgen på marmeladen kan bli olika beroende på vilken äppelsort du använder.