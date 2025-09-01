Ca 5 dl färdig marmelad

Du behöver

  • 500 g tärnat äpple
  • ½ dl citronsaft
  • ½ dl ljus sirap
  • 2 nypor havssalt
  • 2 dl syltsocker

Gör så här

  1. Tärna äpplena (behåll gärna skalet) och mät upp 500 g.
  2. Lägg i en kastrull med citronsaft, ljus sirap och havssalt. Låt sjuda på svag värme tills äpplena kokat ihop och blivit som ett mos.
  3. Tillsätt syltsocker och låt sjuda i 5 minuter, skumma eventuellt av.
  4. Häll upp marmeladen i väl rengjorda burkar. Förvara mörkt och svalt.

Äppelsorten avgör färgen

I receptet har vi använt äppelsorten ’Discovery’, därav den rosa färgen. Färgen på marmeladen kan bli olika beroende på vilken äppelsort du använder.

