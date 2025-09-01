8–10 frallor
Du behöver
- 25 g färsk jäst
- 4 dl kallt vatten
- 2 dl rivet äpple
- 1 dl pumpafrön
- 3 dl havregryn
- 6 dl vetemjöl
- 1 tsk salt
- 1 msk strösocker
- 2 msk rapsolja
Till utbakning
- ¾ dl pumpafrön
- ¾ dl havregryn
- ½ dl vetemjöl
Ugn: 225⁰ varmluft
Sugen på marmelad till frallorna?
RECEPT: Äppelmarmelad med citron
Gör så här
- Dag 1: Smula jästen i en bunke och lös upp i vattnet. Tillsätt rivet äpple, pumpafrön, havregryn, salt, strösocker, rapsolja och blanda ihop.
- Tillsätt vetemjöl och rör ihop till en kladdig deg. Plasta in och låt jäsa över natten ca 8 timmar i kylen.
- Dag 2: Klä en plåt med bakplåtspapper. Strö ut havregryn, vetemjöl och pumpafrön på ett bakbord och stjälp upp degen. Vänd degen så att den täcks av blandningen. Forma till en rektangel och dela till frallor med en degskrapa. 10 lite mindre eller 8 större frallor. Lägg ut på plåten.
- Grädda i mitten av ugnen i cirka 15–18 minuter. Låt svalna något före servering.