18 bitar
Du behöver
- 300 g smör
- 3 dl havregryn
- 3 ägg
- 3 dl strösocker
- 6 dl vetemjöl
- 2 tsk bakpulver
- 2 tsk vaniljsocker
- 1 nypa salt
- 5 äpplen
- 1 burk dulce de leche
Ugn: 200⁰
Gör så här
- Klä en långpanna 30 x 40 cm med bakplåtspapper. Smält smöret i en kastrull och vänd ner havregrynen, dra bort från värmen och låt stå ca 5 minuter.
- Vispa ägg och strösocker fluffigt med elvisp.
- Sikta ner de torra ingredienserna: vetemjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt. Vänd ner smör och havregryn. Rör ihop till en jämn smet. Bred ut i formen.
- Skala och skiva äpplena i tunna skivor och lägg i en bunke. Häll över dulce de lece och vänd runt försiktigt.
- Tryck ner äpplena i fyra rader ner i smeten och grädda sedan i mitten av ugnen i ca 25–30 minuter. Ta ut och låt svalna, skär upp i rutor och servera.