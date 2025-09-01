18 bitar

Du behöver

  • 300 g smör
  • 3 dl havregryn
  • 3 ägg
  • 3 dl strösocker
  • 6 dl vetemjöl
  • 2 tsk bakpulver
  • 2 tsk vaniljsocker
  • 1 nypa salt
  • 5 äpplen
  • 1 burk dulce de leche

Ugn: 200⁰

Gör så här

  1. Klä en långpanna 30 x 40 cm med bakplåtspapper. Smält smöret i en kastrull och vänd ner havregrynen, dra bort från värmen och låt stå ca 5 minuter.
  2. Vispa ägg och strösocker fluffigt med elvisp.
  3. Sikta ner de torra ingredienserna: vetemjöl, bakpulver, vaniljsocker och salt. Vänd ner smör och havregryn. Rör ihop till en jämn smet. Bred ut i formen.
  4. Skala och skiva äpplena i tunna skivor och lägg i en bunke. Häll över dulce de lece och vänd runt försiktigt.
  5. Tryck ner äpplena i fyra rader ner i smeten och grädda sedan i mitten av ugnen i ca 25–30 minuter. Ta ut och låt svalna, skär upp i rutor och servera.
