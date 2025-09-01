8 bitar

Du behöver

  • 100 g smör
  • 2 ½ dl strösocker
  • 2 ½ dl vetemjöl
  • 2 tsk vaniljsocker
  • 1 tsk bakpulver
  • 1 nypa salt
  • 1 ägg
  • 5 äpplen
  • 1 msk strösocker
  • 1 ½ tsk kanel
  • ½ tsk mald ingefära

Ugn: 175⁰

Gör så här

  1. Klä botten av en springform, 24 cm i diameter, med bakplåtspapper, och smörj kanterna med smör.
  2. Skala och tärna äpplen i mindre bitar. Lägg i en bunke och tillsätt 1 msk socker, kanel och ingefära. Vänd ihop och lägg sedan ner i formen och tryck till.
  3. Smält smöret och låt svalna något. Vispa ägget fluffigt med elvisp.
  4. Rör ihop alla torra ingredienser i en bunke och tillsätt smöret och uppvispat ägg. Vänd ihop till en jämn smet.
  5. Bred ut smeten över äpplena och baka i mitten av ugnen i ca 35–40 minuter. Servera pajen med vaniljglass eller vaniljsås. Pudra gärna över lite florsocker vid servering.
