8 bitar
Du behöver
- 100 g smör
- 2 ½ dl strösocker
- 2 ½ dl vetemjöl
- 2 tsk vaniljsocker
- 1 tsk bakpulver
- 1 nypa salt
- 1 ägg
- 5 äpplen
- 1 msk strösocker
- 1 ½ tsk kanel
- ½ tsk mald ingefära
Ugn: 175⁰
Gör så här
- Klä botten av en springform, 24 cm i diameter, med bakplåtspapper, och smörj kanterna med smör.
- Skala och tärna äpplen i mindre bitar. Lägg i en bunke och tillsätt 1 msk socker, kanel och ingefära. Vänd ihop och lägg sedan ner i formen och tryck till.
- Smält smöret och låt svalna något. Vispa ägget fluffigt med elvisp.
- Rör ihop alla torra ingredienser i en bunke och tillsätt smöret och uppvispat ägg. Vänd ihop till en jämn smet.
- Bred ut smeten över äpplena och baka i mitten av ugnen i ca 35–40 minuter. Servera pajen med vaniljglass eller vaniljsås. Pudra gärna över lite florsocker vid servering.