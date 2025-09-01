10 bitar
Du behöver
Mandelkaka
- 150 g rumsvarmt smör
- 150 g mandelmassa
- 3 ägg
- ½ dl strösocker
- 2 dl mandelmjöl
- 2 dl rivet äpple med skal
- 1 tsk bakpulver
- 1 nypa salt
Tosca
- 100 g smör
- 100 g mandelspån
- 1 dl strösocker
- 2 msk vetemjöl
- 2 msk mjölk
- 1 nypa salt
Ugn: 175⁰
Gör så här
- Klä en avlång sockerkaksform med bakplåtspapper.
- Riv mandelmassa i en bunke och vispa ihop med rumsvarmt smör till en krämig smet. Vispa sedan ner ett ägg i taget till en jämn smet.
- Tillsätt strösocker, mandelmjöl, rivet äpple, bakpulver och salt. Vänd ihop till en jämn smet med en slickepott.
- Häll smeten i formen och bred ut jämnt. Grädda i mitten av ungen i 20 minuter.
- Under tiden förbered toscasmeten. Lägg alla ingredienser till toscan i en kastrull och låt smälta ihop och låt sedan sjuda på låg värme tills smeten tjocknat något.
- Ta ut kakan efter 20 minuter och häll/ bred försiktigt ut toscan. Grädda sedan ytterligare i 20 minuter tills kakan har fått en fin gyllenbrun yta.
- Ta ut och låt svalna. Servera med lättvispad grädde.