10 bitar

Du behöver

Mandelkaka

  • 150 g rumsvarmt smör
  • 150 g mandelmassa
  • 3 ägg
  • ½ dl strösocker
  • 2 dl mandelmjöl
  • 2 dl rivet äpple med skal
  • 1 tsk bakpulver
  • 1 nypa salt

Tosca

  • 100 g smör
  • 100 g mandelspån
  • 1 dl strösocker
  • 2 msk vetemjöl
  • 2 msk mjölk
  • 1 nypa salt

Ugn: 175⁰

Gör så här

  1. Klä en avlång sockerkaksform med bakplåtspapper.
  2. Riv mandelmassa i en bunke och vispa ihop med rumsvarmt smör till en krämig smet. Vispa sedan ner ett ägg i taget till en jämn smet.
  3. Tillsätt strösocker, mandelmjöl, rivet äpple, bakpulver och salt. Vänd ihop till en jämn smet med en slickepott.
  4. Häll smeten i formen och bred ut jämnt. Grädda i mitten av ungen i 20 minuter.
  5. Under tiden förbered toscasmeten. Lägg alla ingredienser till toscan i en kastrull och låt smälta ihop och låt sedan sjuda på låg värme tills smeten tjocknat något.
  6. Ta ut kakan efter 20 minuter och häll/ bred försiktigt ut toscan. Grädda sedan ytterligare i 20 minuter tills kakan har fått en fin gyllenbrun yta.
  7. Ta ut och låt svalna. Servera med lättvispad grädde.
