Ca 5 dl färdig chutney
Du behöver
- 500 g skivat äpple
- 1 rödlök
- 1 röd chili
- 10 cm ingefära
- 1 vitlöksklyfta
- 1 tsk torkad timjan
- Svartpeppar
- 2 dl syltsocker
Gör så här
- Skiva äpplet och mät upp 500 g.
- Skala och strimla rödlök, ingefära, vitlök och chili tunt.
- Hetta upp lite olja i en kastrull och fräs allt. Det ska inte ta färg utan bara bli mjukt. Tillsätt torkad timjan och svartpeppar. Låt fräsa på medelvärme tills äpplena blir mjuka och mosiga.
- Tillsätt syltsocker och låt koka i 5 minuter. Skumma eventuellt av. Häll upp på väl rengjorda burkar. Förvara mörkt och svalt.