Ca 5 dl färdig chutney

Du behöver

  • 500 g skivat äpple
  • 1 rödlök
  • 1 röd chili
  • 10 cm ingefära
  • 1 vitlöksklyfta
  • 1 tsk torkad timjan
  • Svartpeppar
  • 2 dl syltsocker

Gör så här

  1. Skiva äpplet och mät upp 500 g.
  2. Skala och strimla rödlök, ingefära, vitlök och chili tunt.
  3. Hetta upp lite olja i en kastrull och fräs allt. Det ska inte ta färg utan bara bli mjukt. Tillsätt torkad timjan och svartpeppar. Låt fräsa på medelvärme tills äpplena blir mjuka och mosiga.
  4. Tillsätt syltsocker och låt koka i 5 minuter. Skumma eventuellt av. Häll upp på väl rengjorda burkar. Förvara mörkt och svalt.
Recept Smårätter & tillbehör