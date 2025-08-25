4 portioner

Du behöver

  • 2 knippen morötter med blast
  • 3–4 msk olivolja
  • 1–1 ½ tsk flingsalt
  • 2 burrataostar, avrunna

Garnering

  • Blad av 1 rosmarinkvist
  • Flingsalt
  • Nymalen svartpeppar

Ugn: 225⁰

Gör så här

  1. Ansa morötterna, men låt gärna en bit av blasten vara kvar (spara gärna lite blastblad till garnering), dela stora morötter. Tvätta noga.
  2. Lägg morötterna i en långpanna klädd med bakplåtspapper. Ringla över oljan. Salta. Bred ut morötterna och rosta dem i mitten av ugnen 15–20 minuter eller tills de är mjuka, känn med provsticka. Ta ut och låt svalna ca 10 minuter.
  3. Lägg burrata på ett serveringsfat och dra isär med en gaffel så att hela fatet täcks med osten. Lägg på morötterna. Ringla över oljan som finns kvar i långpannan.
  4. Garnera med den sparade morotsblasten, rosmarinblad, flingsalt och peppar.
