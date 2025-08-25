4 portioner
Du behöver
- 2 knippen morötter med blast
- 3–4 msk olivolja
- 1–1 ½ tsk flingsalt
- 2 burrataostar, avrunna
Garnering
- Blad av 1 rosmarinkvist
- Flingsalt
- Nymalen svartpeppar
Ugn: 225⁰
Gör så här
- Ansa morötterna, men låt gärna en bit av blasten vara kvar (spara gärna lite blastblad till garnering), dela stora morötter. Tvätta noga.
- Lägg morötterna i en långpanna klädd med bakplåtspapper. Ringla över oljan. Salta. Bred ut morötterna och rosta dem i mitten av ugnen 15–20 minuter eller tills de är mjuka, känn med provsticka. Ta ut och låt svalna ca 10 minuter.
- Lägg burrata på ett serveringsfat och dra isär med en gaffel så att hela fatet täcks med osten. Lägg på morötterna. Ringla över oljan som finns kvar i långpannan.
- Garnera med den sparade morotsblasten, rosmarinblad, flingsalt och peppar.